تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:26 GMT 08.05.2023
05:56 GMT 08.05.2023
05:56 GMT 08.05.2023
05:56 GMT 08.05.2023
أفادت وسائل إعلام الأوكرانية، اليوم الاثنين، بوقوع سلسلة من الانفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.
05:55 GMT 08.05.2023
قصفت قاذفة روسية من طراز "Su-34" على الخطوط الأمامية نقطة انتشار مرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بقنابل موجهة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
05:55 GMT 08.05.2023
ندد رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية لدى روسيا، ليونيد ماناكوف، بأن سلطات مولدوفا ترفض بشكل متزايد دخول الشخصيات العامة والسياسية من روسيا إلى البلاد.