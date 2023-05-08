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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076774059.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T05:56+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:56 GMT 08.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:26 GMT 08.05.2023
05:56 GMT 08.05.2023
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد
05:38 GMT
05:56 GMT 08.05.2023
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"
04:47 GMT
05:56 GMT 08.05.2023
سماع دوي سلسلة من الانفجارات في زابوروجيه
أفادت وسائل إعلام الأوكرانية، اليوم الاثنين، بوقوع سلسلة من الانفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.
05:55 GMT 08.05.2023
قاذفة روسية تدك بقنابل موجهة معاقل مرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف
قصفت قاذفة روسية من طراز "Su-34" على الخطوط الأمامية نقطة انتشار مرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بقنابل موجهة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
05:55 GMT 08.05.2023
دبلوماسي: حظر دخول الروس إلى مولدوفا وترحيلهم منها أصبح على نطاق واسع
ندد رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية لدى روسيا، ليونيد ماناكوف، بأن سلطات مولدوفا ترفض بشكل متزايد دخول الشخصيات العامة والسياسية من روسيا إلى البلاد.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
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