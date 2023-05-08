https://sputnikarabic.ae/20230508/جنوب-أفريقيا-ترحب-بالمحادثات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076776001.html

جنوب أفريقيا ترحب بالمحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

جنوب أفريقيا ترحب بالمحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

رحبت جنوب أفريقيا، ببدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T07:31+0000

2023-05-08T07:31+0000

2023-05-08T07:31+0000

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وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان: "ترحب حكومة جنوب أفريقيا، ببدء محادثات ما قبل التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي بدأت في جدة بالمملكة العربية السعودية في السادس من أيار/مايو 2023".وأضاف البيان: "كما تنضم جنوب أفريقيا إلى الاتحاد الأفريقي، في الإشادة بالمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، لتسهيل واستضافة محادثات ما قبل التفاوض، وكذلك الطرفين السودانيين لانخراطهما المباشر عبر طاولة المفاوضات".وأكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، أهمية دور الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، في المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان، لضمان التوصل إلى حلول طويلة الأمد، للتحديات التي يشهدها السودان.وجددت الوزارة دعوتها لطرفي النزاع في السودان، إلى التفاوض من أجل التوصل لاتفاق يضع حدا للصراع الجاري في البلاد، ويخفف من معاناة الشعب السوداني.ووافق طرفا النزاع في السودان، بوقت سابق، على مقترح أمريكي سعودي، بإرسال وفد من كل جانب إلى مدينة جدة السعودية، لمناقشة تحقيق التهدئة لأغراض إنسانية وحل الأزمة الراهنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

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الأخبار, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, جنوب أفريقيا