عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/رئيس-بيلاروسيا-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-عمل-فيديو-1076794232.html
الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل... فيديو
الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل... فيديو
صرحت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T17:16+0000
2023-05-08T17:16+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وقالت إيسمونت: "رئيس بيلاروسيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل".وفي أبريل/ نيسان الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاءً مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد.وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الخارجية البيلاروسية على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأن مينسك مثل موسكو، تهدف إلى التعمق المتبادل للتكامل بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الدفاع-البولندية-تعلن-تسليم-وارسو-10-مقاتلات-من-طراز-ميغ-29-لأوكرانيا--1076793473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل... فيديو

17:16 GMT 08.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل.
وقالت إيسمونت: "رئيس بيلاروسيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاءً مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد.
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الدفاع البولندية تعلن تسليم وارسو 10 مقاتلات من طراز "ميغ-29" لأوكرانيا
16:27 GMT
وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الخارجية البيلاروسية على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأن مينسك مثل موسكو، تهدف إلى التعمق المتبادل للتكامل بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMTИмитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала