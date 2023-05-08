https://sputnikarabic.ae/20230508/رئيس-بيلاروسيا-يصل-إلى-موسكو-في-زيارة-عمل-فيديو-1076794232.html
الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل... فيديو
الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل... فيديو
صرحت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T17:16+0000
2023-05-08T17:16+0000
2023-05-08T17:16+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت إيسمونت: "رئيس بيلاروسيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل".وفي أبريل/ نيسان الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاءً مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد.وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الخارجية البيلاروسية على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأن مينسك مثل موسكو، تهدف إلى التعمق المتبادل للتكامل بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الدفاع-البولندية-تعلن-تسليم-وارسو-10-مقاتلات-من-طراز-ميغ-29-لأوكرانيا--1076793473.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل... فيديو
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صرحت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل.
وقالت إيسمونت: "رئيس بيلاروسيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاءً مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد.
وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الخارجية البيلاروسية على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأن مينسك مثل موسكو، تهدف إلى التعمق المتبادل للتكامل بين البلدين.