https://sputnikarabic.ae/20230508/روسيا-بصدد-استخدام-الشاحنات-المسيرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1076776720.html
روسيا بصدد استخدام الشاحنات المسيرة في منطقة العملية الخاصة
روسيا بصدد استخدام الشاحنات المسيرة في منطقة العملية الخاصة
يعتقد يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنايا تيخنيكا" أنه يمكن استخدام الشاحنات المسيرة لإيصال الذخيرة والإمدادات الإنسانية، وكذلك إجلاء الجرحى. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T08:00+0000
2023-05-08T08:00+0000
2023-05-08T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "حاليًا، نحن نعمل على إكمال وإنهاء تطوير الشاحنات المسيرة للسير على الطرق الوعرة في منطقة العملية الخاصة، وربما في المستقبل القريب، سنراها تعمل. المهام هنا أكثر تعقيدًا بكثير، فلا يوجد نظام ملاحة وبنية تحتية للاتصالات لضمان المراقبة المستمرة للشاحنة وطريق سيرها، ولكن مع ذلك يمكن حل المهام".وفقًا لدودوروف، يتم الآن اختبار نموذج أولي لشاحنة مسيرة في إحدى المؤسسات الصناعية، حيث "تظهر السيارة نفسها بشكل فعال".كما أشار مدير الشركة إلى أنه تم وضع مشروع قانون "حول المركبات الآلية" أخيرا في روسيا، الذي ينظم قواعد استخدام المركبات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا بصدد استخدام الشاحنات المسيرة في منطقة العملية الخاصة
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يعتقد يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنايا تيخنيكا" أنه يمكن استخدام الشاحنات المسيرة لإيصال الذخيرة والإمدادات الإنسانية، وكذلك إجلاء الجرحى.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "حاليًا، نحن نعمل على إكمال وإنهاء تطوير الشاحنات المسيرة للسير على الطرق الوعرة في منطقة العملية الخاصة، وربما في المستقبل القريب، سنراها تعمل. المهام هنا أكثر تعقيدًا بكثير، فلا يوجد نظام ملاحة وبنية تحتية للاتصالات لضمان المراقبة المستمرة للشاحنة وطريق سيرها، ولكن مع ذلك يمكن حل المهام".
وشدد المتحدث على أنه يوجد اليوم في منطقة العمليات الخاصة مجموعة واسعة من المهام التي يمكن أن تقوم بها الشاحنات المسيرة، بما في ذلك توصيل الذخيرة والأخشاب والأدوية والطعام وإجلاء الجرحى.
وفقًا لدودوروف، يتم الآن اختبار نموذج أولي لشاحنة مسيرة في إحدى المؤسسات الصناعية، حيث "تظهر السيارة نفسها بشكل فعال".
كما أشار مدير الشركة إلى أنه تم وضع مشروع قانون "حول المركبات الآلية" أخيرا في روسيا، الذي ينظم قواعد استخدام المركبات المسيرة.