عربي
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/روسيا-بصدد-استخدام-الشاحنات-المسيرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1076776720.html
روسيا بصدد استخدام الشاحنات المسيرة في منطقة العملية الخاصة
روسيا بصدد استخدام الشاحنات المسيرة في منطقة العملية الخاصة
يعتقد يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنايا تيخنيكا" أنه يمكن استخدام الشاحنات المسيرة لإيصال الذخيرة والإمدادات الإنسانية، وكذلك إجلاء الجرحى. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T08:00+0000
2023-05-08T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102526/04/1025260435_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cbac293b2d3ace84bcf5631c6835f6a4.jpg
وقال لوكالة "سبوتنيك": "حاليًا، نحن نعمل على إكمال وإنهاء تطوير الشاحنات المسيرة للسير على الطرق الوعرة في منطقة العملية الخاصة، وربما في المستقبل القريب، سنراها تعمل. المهام هنا أكثر تعقيدًا بكثير، فلا يوجد نظام ملاحة وبنية تحتية للاتصالات لضمان المراقبة المستمرة للشاحنة وطريق سيرها، ولكن مع ذلك يمكن حل المهام".وفقًا لدودوروف، يتم الآن اختبار نموذج أولي لشاحنة مسيرة في إحدى المؤسسات الصناعية، حيث "تظهر السيارة نفسها بشكل فعال".كما أشار مدير الشركة إلى أنه تم وضع مشروع قانون "حول المركبات الآلية" أخيرا في روسيا، الذي ينظم قواعد استخدام المركبات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الأسلحة-الروسية-الحديثة-تحبط-خطط-كييف-لشن-هجوم-مضاد-1076773875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102526/04/1025260435_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6767ac39a33559e8a92674b70746782c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا بصدد استخدام الشاحنات المسيرة في منطقة العملية الخاصة

08:00 GMT 08.05.2023
© facebook/autowp / شاحنة أورال
شاحنة أورال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© facebook/autowp /
تابعنا عبرTelegram
يعتقد يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنايا تيخنيكا" أنه يمكن استخدام الشاحنات المسيرة لإيصال الذخيرة والإمدادات الإنسانية، وكذلك إجلاء الجرحى.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "حاليًا، نحن نعمل على إكمال وإنهاء تطوير الشاحنات المسيرة للسير على الطرق الوعرة في منطقة العملية الخاصة، وربما في المستقبل القريب، سنراها تعمل. المهام هنا أكثر تعقيدًا بكثير، فلا يوجد نظام ملاحة وبنية تحتية للاتصالات لضمان المراقبة المستمرة للشاحنة وطريق سيرها، ولكن مع ذلك يمكن حل المهام".
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد
05:38 GMT

وشدد المتحدث على أنه يوجد اليوم في منطقة العمليات الخاصة مجموعة واسعة من المهام التي يمكن أن تقوم بها الشاحنات المسيرة، بما في ذلك توصيل الذخيرة والأخشاب والأدوية والطعام وإجلاء الجرحى.

وفقًا لدودوروف، يتم الآن اختبار نموذج أولي لشاحنة مسيرة في إحدى المؤسسات الصناعية، حيث "تظهر السيارة نفسها بشكل فعال".
كما أشار مدير الشركة إلى أنه تم وضع مشروع قانون "حول المركبات الآلية" أخيرا في روسيا، الذي ينظم قواعد استخدام المركبات المسيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Имитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:56 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала