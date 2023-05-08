https://sputnikarabic.ae/20230508/سرقة-منزل-رودريغو-مهاجم-ريال-مدريد-بعد-يوم-من-الفوز-بكأس-ملك-إسبانيا-1076791534.html

سرقة منزل رودريغو مهاجم ريال مدريد بعد يوم من الفوز بكأس ملك إسبانيا

سرقة منزل رودريغو مهاجم ريال مدريد بعد يوم من الفوز بكأس ملك إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، "فتح تحقيق في حادث سطو وقع، اليوم الاثنين، على منزل البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد". 08.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت مصادر في الشرطة الإسبانية، إن "عملية السطو وقعت في منزل اللاعب البرازيلي رودريغو في مدينة قرب مدريد"، مضيفة أن "حارس أمن خاص أبلغ الشرطة".وتابعت المصادر، أن "الشرطة اكتشفت الباب مكسورًا وغرفًا عدة مقلوبة في المنزل"، علما أن محتويات المسروقات التي أخذها اللصوص وقيمتها، غير معروفة بعد.وحدثت السرقة بعد يوم من تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا، عقب فوزها على أوساسونا 2-1، في النهائي الذي أقيم في إشبيلية، بفضل هدفين للاعب البرازيلي رودريغو.وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية، مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال، والفرنسي كريم بنزيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.

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أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن