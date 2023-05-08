عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230508/سرقة-منزل-رودريغو-مهاجم-ريال-مدريد-بعد-يوم-من-الفوز-بكأس-ملك-إسبانيا-1076791534.html
سرقة منزل رودريغو مهاجم ريال مدريد بعد يوم من الفوز بكأس ملك إسبانيا
سرقة منزل رودريغو مهاجم ريال مدريد بعد يوم من الفوز بكأس ملك إسبانيا
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، "فتح تحقيق في حادث سطو وقع، اليوم الاثنين، على منزل البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد". 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T15:05+0000
2023-05-08T15:05+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
منوعات
رياضة
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076790932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_405896bbd38d3dc2dafdd38cbb293de2.jpg
وقالت مصادر في الشرطة الإسبانية، إن "عملية السطو وقعت في منزل اللاعب البرازيلي رودريغو في مدينة قرب مدريد"، مضيفة أن "حارس أمن خاص أبلغ الشرطة".وتابعت المصادر، أن "الشرطة اكتشفت الباب مكسورًا وغرفًا عدة مقلوبة في المنزل"، علما أن محتويات المسروقات التي أخذها اللصوص وقيمتها، غير معروفة بعد.وحدثت السرقة بعد يوم من تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا، عقب فوزها على أوساسونا 2-1، في النهائي الذي أقيم في إشبيلية، بفضل هدفين للاعب البرازيلي رودريغو.وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية، مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال، والفرنسي كريم بنزيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.
https://sputnikarabic.ae/20230507/هازارد-يكشف-عن-حقيقة-رحيله-عن-ريال-مدريد-الموسم-المقبل-1076766564.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076790932_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_518da0da5aad6d8ed4127f74e8e68d39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن

سرقة منزل رودريغو مهاجم ريال مدريد بعد يوم من الفوز بكأس ملك إسبانيا

15:05 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANOالبرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، حاملا كأس ملك إسبانيا
البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، حاملا كأس ملك إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، "فتح تحقيق في حادث سطو وقع، اليوم الاثنين، على منزل البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد".
وقالت مصادر في الشرطة الإسبانية، إن "عملية السطو وقعت في منزل اللاعب البرازيلي رودريغو في مدينة قرب مدريد"، مضيفة أن "حارس أمن خاص أبلغ الشرطة".
وتابعت المصادر، أن "الشرطة اكتشفت الباب مكسورًا وغرفًا عدة مقلوبة في المنزل"، علما أن محتويات المسروقات التي أخذها اللصوص وقيمتها، غير معروفة بعد.
لاعب المنتخب البلجيكي إدين هازارد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مجتمع
هازارد يكشف عن حقيقة رحيله عن ريال مدريد الموسم المقبل
أمس, 17:17 GMT
وحدثت السرقة بعد يوم من تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا، عقب فوزها على أوساسونا 2-1، في النهائي الذي أقيم في إشبيلية، بفضل هدفين للاعب البرازيلي رودريغو.
وانضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية، مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال، والفرنسي كريم بنزيمة، الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMTИмитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала