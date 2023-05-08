https://sputnikarabic.ae/20230508/شركة-كورية-تفوز-بصفقة-لبناء-4-سفن-شحن-لصالح-مصر-1076789100.html

شركة كورية تفوز بصفقة لبناء 4 سفن شحن لصالح مصر

شركة كورية تفوز بصفقة لبناء 4 سفن شحن لصالح مصر

فازت شركة كورية جنوبية بصفقة مصرية لبناء 4 سفن شحن تقدر قيمتها الإجمالية بـ 250 مليون دولار. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T14:07+0000

2023-05-08T14:07+0000

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وحصلت شركة بناء السفن والهندسة الكورية الجنوبية "دايسون" على الحق في بناء السفن لصالح وزارة النقل المصرية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.وجاء ذلك بعدما تفوق العرض الذي قدمته الشركة الكورية على شركات منافسة صينية وأوروبية.وذكرت الشركة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لبناء عبارتي سيارات وسفينتي شحن متعددتي الأغراض.ولفت أحد مسؤوليها إلى أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 70 في المئة من المستهدفات السنوية للشركة الكورية الجنوبية.يذكر أن هذه الصفقة التي وقعتها الشركة مع مصر هي الثانية في القارة الأفريقية، بعد صفقة سابقة وقعتها مع شركة مغربية عام 2021، في ضوء سعيها لتعزيز مكانتها في أفريقيا.

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