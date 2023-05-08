عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/شركة-كورية-تفوز-بصفقة-لبناء-4-سفن-شحن-لصالح-مصر-1076789100.html
شركة كورية تفوز بصفقة لبناء 4 سفن شحن لصالح مصر
شركة كورية تفوز بصفقة لبناء 4 سفن شحن لصالح مصر
فازت شركة كورية جنوبية بصفقة مصرية لبناء 4 سفن شحن تقدر قيمتها الإجمالية بـ 250 مليون دولار. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T14:07+0000
2023-05-08T14:07+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076789478_0:227:2501:1633_1920x0_80_0_0_77356a8d5c58fadc6af3c13f92522f74.jpg
وحصلت شركة بناء السفن والهندسة الكورية الجنوبية "دايسون" على الحق في بناء السفن لصالح وزارة النقل المصرية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.وجاء ذلك بعدما تفوق العرض الذي قدمته الشركة الكورية على شركات منافسة صينية وأوروبية.وذكرت الشركة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لبناء عبارتي سيارات وسفينتي شحن متعددتي الأغراض.ولفت أحد مسؤوليها إلى أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 70 في المئة من المستهدفات السنوية للشركة الكورية الجنوبية.يذكر أن هذه الصفقة التي وقعتها الشركة مع مصر هي الثانية في القارة الأفريقية، بعد صفقة سابقة وقعتها مع شركة مغربية عام 2021، في ضوء سعيها لتعزيز مكانتها في أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230314/قناة-السويس-تسجل-إيرادات-أكثر-من-ملياري-دولار-مقارنة-بالفترة-نفسها-من-عام-2022-1074722008.html
كوريا الجنوبية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076789478_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_30e0c169d6516fb37b2fe418afe55d45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, مصر, أخبار مصر الآن

شركة كورية تفوز بصفقة لبناء 4 سفن شحن لصالح مصر

14:07 GMT 08.05.2023
© AFP 2023سفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
فازت شركة كورية جنوبية بصفقة مصرية لبناء 4 سفن شحن تقدر قيمتها الإجمالية بـ 250 مليون دولار.
وحصلت شركة بناء السفن والهندسة الكورية الجنوبية "دايسون" على الحق في بناء السفن لصالح وزارة النقل المصرية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.
وجاء ذلك بعدما تفوق العرض الذي قدمته الشركة الكورية على شركات منافسة صينية وأوروبية.
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
قناة السويس تسجل إيرادات أكثر من ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022
14 مارس, 12:37 GMT
وذكرت الشركة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لبناء عبارتي سيارات وسفينتي شحن متعددتي الأغراض.
ولفت أحد مسؤوليها إلى أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 70 في المئة من المستهدفات السنوية للشركة الكورية الجنوبية.
يذكر أن هذه الصفقة التي وقعتها الشركة مع مصر هي الثانية في القارة الأفريقية، بعد صفقة سابقة وقعتها مع شركة مغربية عام 2021، في ضوء سعيها لتعزيز مكانتها في أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMTИмитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала