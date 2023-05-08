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https://sputnikarabic.ae/20230508/صربيا-استقالة-وزير-التعليم-بسبب-إطلاق-نار-مميت-في-مدرسة-أودى-بحياة-تسعة-أشخاص-1076772326.html
صربيا.. استقالة وزير التعليم بسبب إطلاق نار في مدرسة أودى بحياة تسعة أشخاص
صربيا.. استقالة وزير التعليم بسبب إطلاق نار في مدرسة أودى بحياة تسعة أشخاص
استقال وزير التعليم الصربي برانكو روزيتش، يوم الأحد، بعد أربعة أيام من إطلاق نار مميت في مدرسة في بلغراد أودى بحياة تسعة أشخاص. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T00:45+0000
2023-05-08T00:48+0000
صربيا
مقتل أطفال
هجوم على مدرسة
استهداف مدرسة
العالم
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وذكرت وسائل إعلام صربية، أن روزيتش سلم استقالته إلى رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش.ونشر وزير التعليم رسالة على تويتر، جاء فيها أن يوم الأربعاء الماضي، وقع إطلاق نار جماعي في مدرسة في بلدية "فراشار" في وسط العاصمة الصربية. وقتل ثمانية أطفال وحارس، بينما أصيب ستة أطفال آخرين ومعلم.وبدأت صربيا يوم الجمعة فترة حداد على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام لضحايا إطلاق النار في مدرسة بلغراد.وأعلنت البوسنة والهرسك المجاورة يوم حداد في 5 مايو وأعلنته كرواتيا في 7 مايو.
https://sputnikarabic.ae/20230505/مقتل-8-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-جراء-إطلاق-نار-في-صربيا-1076682552.html
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صربيا, مقتل أطفال, هجوم على مدرسة, استهداف مدرسة, العالم
صربيا, مقتل أطفال, هجوم على مدرسة, استهداف مدرسة, العالم

صربيا.. استقالة وزير التعليم بسبب إطلاق نار في مدرسة أودى بحياة تسعة أشخاص

00:45 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 00:48 GMT 08.05.2023)
© AP Photo / Darko Vojinovicيرتفع القمر العملاق خلف نصب "فيكتور"، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022.
يرتفع القمر العملاق خلف نصب فيكتور، الرمز المميز لبلغراد، في قلعة كاليمجدان في بلغراد، صربيا، 11 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
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استقال وزير التعليم الصربي برانكو روزيتش، يوم الأحد، بعد أربعة أيام من إطلاق نار مميت في مدرسة في بلغراد أودى بحياة تسعة أشخاص.
وذكرت وسائل إعلام صربية، أن روزيتش سلم استقالته إلى رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش.
ونشر وزير التعليم رسالة على تويتر، جاء فيها أن
"الصور الدرامية للأحداث في المدرسة، والدموع التي ذرفها الآباء المكلومين بسبب مقتل أطفالهم، ستظل معلقة في روحي مدى الحياة".
يوم الأربعاء الماضي، وقع إطلاق نار جماعي في مدرسة في بلدية "فراشار" في وسط العاصمة الصربية. وقتل ثمانية أطفال وحارس، بينما أصيب ستة أطفال آخرين ومعلم.
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وبدأت صربيا يوم الجمعة فترة حداد على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام لضحايا إطلاق النار في مدرسة بلغراد.
وأعلنت البوسنة والهرسك المجاورة يوم حداد في 5 مايو وأعلنته كرواتيا في 7 مايو.
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