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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/غياتسينت-بي-تضرب-معاقل-الأوكرانيين-المموهة-فيديو-1076784465.html
"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة... فيديو
"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع من عيار 152 ملم "غياتسينت-بي" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وهي تقوم بمهام نارية لتدمير... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:07+0000
2023-05-08T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت المدفعية عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة والطرق التي تُنقل عبرها المعدات والذخائر والمواد الغذائية ووسائل الاتصال إلى خط الجبهة للعدو ومراكز القيادة على أحد المحاور.تصيب أطقم مدافع الهاوتزر مواقع الأوكرانيين بضربات دقيقة على مدار الساعة، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة... فيديو

12:07 GMT 08.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "غياتسينت" (2 إس 5) أثناء التدريبات التكتيكية في إطار المناورات لجيش السلاح المشترك الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا فيمنطقة بريمورسكي ، عام 2016
مدفعية ذاتية الدفع غياتسينت (2 إس 5) أثناء التدريبات التكتيكية في إطار المناورات لجيش السلاح المشترك الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية لروسيا فيمنطقة بريمورسكي ، عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع من عيار 152 ملم "غياتسينت-بي" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وهي تقوم بمهام نارية لتدمير المركبات المدرعة والمواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
دمرت المدفعية عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة والطرق التي تُنقل عبرها المعدات والذخائر والمواد الغذائية ووسائل الاتصال إلى خط الجبهة للعدو ومراكز القيادة على أحد المحاور.
تصيب أطقم مدافع الهاوتزر مواقع الأوكرانيين بضربات دقيقة على مدار الساعة، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
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