https://sputnikarabic.ae/20230508/غياتسينت-بي-تضرب-معاقل-الأوكرانيين-المموهة-فيديو-1076784465.html
"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة... فيديو
"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع من عيار 152 ملم "غياتسينت-بي" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وهي تقوم بمهام نارية لتدمير... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:07+0000
2023-05-08T12:07+0000
2023-05-08T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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دمرت المدفعية عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة والطرق التي تُنقل عبرها المعدات والذخائر والمواد الغذائية ووسائل الاتصال إلى خط الجبهة للعدو ومراكز القيادة على أحد المحاور.تصيب أطقم مدافع الهاوتزر مواقع الأوكرانيين بضربات دقيقة على مدار الساعة، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103922/06/1039220686_0:0:2702:2028_1920x0_80_0_0_de77a221a7f638e7b92d6c4dd59701d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع من عيار 152 ملم "غياتسينت-بي" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وهي تقوم بمهام نارية لتدمير المركبات المدرعة والمواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
دمرت المدفعية عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة والطرق التي تُنقل عبرها المعدات والذخائر والمواد الغذائية ووسائل الاتصال إلى خط الجبهة للعدو ومراكز القيادة على أحد المحاور.
تصيب أطقم مدافع الهاوتزر مواقع الأوكرانيين
بضربات دقيقة على مدار الساعة، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.