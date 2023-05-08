https://sputnikarabic.ae/20230508/كييف-تعلن-تعرضها-لأكبر-هجوم-على-المدينة-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-1076784851.html
كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم على المدينة منذ بداية العملية العسكرية الروسية
كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم على المدينة منذ بداية العملية العسكرية الروسية
أعلن عمدة عاصمة أوكرانيا كييف، فيتالي كليتشكو، أن كييف تعرضت الليلة الماضية لأكبر هجوم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T12:22+0000
2023-05-08T12:22+0000
2023-05-08T12:22+0000
العالم
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وقال على الهواء على قناة "كييف" التلفزيونية: "هذا هو أكبر هجوم على مدينتنا".في الليل، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات قوية في مدن ومناطق مختلفة، بما في ذلك كييف.جاء ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: العاصمة كييف، وفينيتسا، وكيروفوغراد، وتشرنيغيف، وبولتافا، وأوديسا، ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليه كييف.في وقت لاحق، ذكرت سلطات العاصمة أن خزان وقود الديزل قد تضرر في منطقة سولومنسكي. كما ورد أن أنبوب غاز عالي الضغط ربما تضرر. وتم الإبلاغ عن انفجارات وحرائق في أوديسا.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
https://sputnikarabic.ae/20230507/انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-أخرى-في-البلاد-فيديو-1076771912.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم على المدينة منذ بداية العملية العسكرية الروسية
تابعنا عبر
أعلن عمدة عاصمة أوكرانيا كييف، فيتالي كليتشكو، أن كييف تعرضت الليلة الماضية لأكبر هجوم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية.
وقال على الهواء على قناة "كييف" التلفزيونية: "هذا هو أكبر هجوم
على مدينتنا".
في الليل، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات قوية في مدن ومناطق مختلفة
، بما في ذلك كييف.
جاء ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: العاصمة كييف، وفينيتسا، وكيروفوغراد، وتشرنيغيف، وبولتافا، وأوديسا، ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليه كييف.
في وقت لاحق، ذكرت سلطات العاصمة أن خزان وقود الديزل قد تضرر في منطقة سولومنسكي. كما ورد أن أنبوب غاز عالي الضغط ربما تضرر. وتم الإبلاغ عن انفجارات وحرائق في أوديسا.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).