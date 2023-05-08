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https://sputnikarabic.ae/20230508/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T14:23+0000
2023-05-08T14:23+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

14:23 GMT 08.05.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
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13:36 GMT 08.05.2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري يتفق مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي على تنسيق المواقف بهدف وقف الحرب في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته
12:36 GMT 08.05.2023
11:26 GMT 08.05.2023
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الأوضاع في السودان والمبادرة السعودية الأمريكية
10:14 GMT 08.05.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الدعم السريع: 130 فردا من الجيش السوداني سلموا أنفسهم داخل القيادة العامة
09:49 GMT
09:13 GMT 08.05.2023
09:13 GMT 08.05.2023
قوات الدعم السريع تعلن قيام 130 فرد من قوات الجيش السوداني بتسليم أنفسهم لقواتها داخل القيادة العامة
07:46 GMT 08.05.2023
شعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر
07:22 GMT
07:17 GMT 08.05.2023
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق نداء لجمع تمويل بقيمة 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل
23:57 GMT 07.05.2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 481
أمس, 23:56 GMT
23:46 GMT 07.05.2023
العاهل السعودي وولي عهده يأمرون بتخصيص 100 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني
22:37 GMT 07.05.2023
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
أمس, 22:36 GMT
21:39 GMT 07.05.2023
الخارجية السعودية: بدأ ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت ٦ مايو
20:35 GMT 07.05.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصف جميع مدن ولاية الخرطوم بالطيران والمدافع بما في ذلك المواقع التي يتواجد فيها محتجزي قواته
20:26 GMT 07.05.2023
نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 481 قتيلا و2564 إصابة
19:28 GMT 07.05.2023
الجيش السوداني: الموقف العملياتي مستقر في جميع مدن البلاد إلا من بعض المناوشات مع الميليشيا المتمردة في أجزاء من مدن العاصمة الثلاثة وتم القبض علي عدد من قناصة العدو واستلام ما بحوزتهم من أسلحة القنص
19:26 GMT 07.05.2023
سماع ضربات عنيفة جوار مباني الإذاعة والتلفزيون أثناء تحليق للجيش السوداني
17:22 GMT 07.05.2023
وصول سفينتين سعوديتين تحملان أكثر من 450 شخصا تم إجلاؤهم من السودان إلى جدة
17:20 GMT 07.05.2023
رئيس وفد التفاوض عن الجيش السوداني: المفاوضات غير المباشرة في جدة لم تنته حتى الآن والتفاوض يدور حول هدنة إنسانية قصيرة لفتح ممرات آمنة
16:40 GMT 07.05.2023
الأمين العام لمنظمة إيغاد: نأمل أن تكون اجتماعات جدة بين طرفي النزاع السوداني فرصة لإسكات البنادق وندعو الجيش السوداني والدعم السريع إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار
16:01 GMT 07.05.2023
مفوضية اللاجئين تعلن وصول أكثر من 60 ألف سودانيا إلى مصر منذ اندلاع الأزمة في السودان حتى اليوم
الناس يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية في الخرطوم في 19 أبريل 2023 ، عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مفوضية اللاجئين: أكثر من 60 ألف سوداني دخلوا الأراضي المصرية حتى الآن
أمس, 16:33 GMT
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