تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

القيادة العامة للقوات المسلحة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣م : موجز الموقف اليوم

الموقف العملياتي مستقر في جميع مدن البلاد ، إلا من بعض المناوشات مع المليشيا المتمردة التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة الثلاثة.



تم القبض علي عدد من قناصة العدو واستلام مابحوزتهم من أسلحة القنص . pic.twitter.com/WHpAQLCZCy