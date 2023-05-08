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ماكرون يزور ألمانيا في يوليو المقبل
ماكرون يزور ألمانيا في يوليو المقبل
يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التوجه إلى ألمانيا، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ نحو 23 عاما، تلبية لدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:29+0000
2023-05-08T11:29+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الألمانية، في بيان، "بدعوة من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، سيجري رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون، زيارة رسمية إلى ألمانيا في الفترة من 2 إلى 4 تموز/ يوليو 2023".وبحسب الرئاسة الألمانية، يعتزم ماكرون خلال زيارته، الاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزية للصداقة بين ألمانيا وفرنسا.كما سيصطحب الرئيس الألماني، نظيره الفرنسي، لزيارة العديد من المناطق في ألمانيا.وأشار بيان الرئاسة الألمانية، إلى أن زيارة ماكرون إلى برلين، ستكون الأولى من نوعها منذ 23 عاما.وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن ماكرون يعتزم، خلال زيارته إلى برلين، مناقشة العلاقات المتوترة بين ألمانيا وفرنسا، مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وكذلك الخلافات المتعلقة بملفات الطاقة، والعلاقات مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/ماكرون-يوعد-ببذل-قصارى-جهده-لمنع-توسع-الصراع-في-أوكرانيا-1076205100.html
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أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ماكرون يزور ألمانيا في يوليو المقبل

11:29 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التوجه إلى ألمانيا، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ نحو 23 عاما، تلبية لدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الألمانية، في بيان، "بدعوة من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، سيجري رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون، زيارة رسمية إلى ألمانيا في الفترة من 2 إلى 4 تموز/ يوليو 2023".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
ماكرون يعد ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا
23 أبريل, 19:05 GMT
وبحسب الرئاسة الألمانية، يعتزم ماكرون خلال زيارته، الاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزية للصداقة بين ألمانيا وفرنسا.
كما سيصطحب الرئيس الألماني، نظيره الفرنسي، لزيارة العديد من المناطق في ألمانيا.
وأشار بيان الرئاسة الألمانية، إلى أن زيارة ماكرون إلى برلين، ستكون الأولى من نوعها منذ 23 عاما.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن ماكرون يعتزم، خلال زيارته إلى برلين، مناقشة العلاقات المتوترة بين ألمانيا وفرنسا، مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، وكذلك الخلافات المتعلقة بملفات الطاقة، والعلاقات مع الصين.
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