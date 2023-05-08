https://sputnikarabic.ae/20230508/مباحثات-سعودية-لبنانية-حول-العلاقات-الثنائية-والأوضاع-في-المنطقة-1076778212.html
مباحثات سعودية لبنانية حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
مباحثات سعودية لبنانية حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مباحثات مع سفير المملكة العربية السعودية لدى بيروت وليد لبخاري، بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:33+0000
2023-05-08T09:33+0000
2023-05-08T09:33+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن ميقاتي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو/ أيار الجاري.وكان رئيس الوزراء قد استقبل سفير المملكة العربية السعودية في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة.وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/ميقاتي-يبحث-مع-وزير-الداخلية-التحضيرات-للانتخابات-البلدية-المقبلة-1075776172.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
مباحثات سعودية لبنانية حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
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أجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مباحثات مع سفير المملكة العربية السعودية لدى بيروت وليد لبخاري، بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
أن ميقاتي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو/ أيار الجاري.
وكان رئيس الوزراء
قد استقبل سفير المملكة العربية السعودية في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة.
وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.