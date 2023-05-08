https://sputnikarabic.ae/20230508/مبنى-السفارة-الأمريكية-الجديد-في-لبنان-يثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-استخبارات-أم-قاعدة-عسكرية؟-1076776431.html

مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير ضجة على مواقع التواصل... "استخبارات أم قاعدة عسكرية؟"

مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير ضجة على مواقع التواصل... "استخبارات أم قاعدة عسكرية؟"

أثار مبنى السفارة الأمريكية الجديد، الذي يُشييد في لبنان حاليا وكُشف عن صوره أخيرا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة حجمه المبالغ فيها. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T07:48+0000

2023-05-08T07:48+0000

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ويتواجد المبنى الجديد في منطقة عوكر، على بعد 13 كيلو مترا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وتبلغ مساحته نحو 90 ألف متر مربع.وتساءل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" عن سبب بناء سفارة بمثل هذا الحجم في دولة صغيرة نسبيا مثل لبنان، وعما إذا كانت "مركزا للتجسس لإدارة منطقة الشرق الأوسط" أم "قاعدة عسكرية"، بحسب تعبيرهم.وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "هذه ليست سفارة وإنما قاعدة عسكرية أمريكية إرهابية للفتنة بين الطوائف، وتدمير لبنان، وتجويع شعبه، ووكر إرهابي للتجسس لصالح العدو الإسرائيلي".وتساءل مستخدم آخر: "يا ترى ما هو السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة".بينما اعتبر مستخدم آخر على "تويتر" أن مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان هو "مصنع فتن ووكر تجسس".وقالت مستخدمة أخرى: "ليس غريبا أن تكون هذه هي ثاني أكبر سفارة بعد السفارة الأمريكية بالعراق، ما الهدف من سفارة مثل هذه ببلد صغير متل لبنان غير أن يكون دورها كقاعدة عسكرية لتدعم المصالح الأمريكية بالمنطقة".يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت أحيت قبل أسابيع، الذكرى الـ40 لتفجير مبنى سفارتها هناك في 18 من نيسان/ أبريل 1983، الذي تسبب في مقتل 63 شخص.وتتهم أمريكا "حزب الله" اللبناني بالضلوع في تفجير سفارتها في بيروت، وهو ما نفاه الحزب.

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