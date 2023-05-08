عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/مبنى-السفارة-الأمريكية-الجديد-في-لبنان-يثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-استخبارات-أم-قاعدة-عسكرية؟-1076776431.html
مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير ضجة على مواقع التواصل... "استخبارات أم قاعدة عسكرية؟"
مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير ضجة على مواقع التواصل... "استخبارات أم قاعدة عسكرية؟"
أثار مبنى السفارة الأمريكية الجديد، الذي يُشييد في لبنان حاليا وكُشف عن صوره أخيرا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة حجمه المبالغ فيها. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T07:48+0000
2023-05-08T07:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
لبنان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101675/13/1016751375_0:352:4455:2857_1920x0_80_0_0_e3b81e836990c66b5f2908806362ecbb.jpg
ويتواجد المبنى الجديد في منطقة عوكر، على بعد 13 كيلو مترا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وتبلغ مساحته نحو 90 ألف متر مربع.وتساءل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" عن سبب بناء سفارة بمثل هذا الحجم في دولة صغيرة نسبيا مثل لبنان، وعما إذا كانت "مركزا للتجسس لإدارة منطقة الشرق الأوسط" أم "قاعدة عسكرية"، بحسب تعبيرهم.وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "هذه ليست سفارة وإنما قاعدة عسكرية أمريكية إرهابية للفتنة بين الطوائف، وتدمير لبنان، وتجويع شعبه، ووكر إرهابي للتجسس لصالح العدو الإسرائيلي".وتساءل مستخدم آخر: "يا ترى ما هو السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة".بينما اعتبر مستخدم آخر على "تويتر" أن مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان هو "مصنع فتن ووكر تجسس".وقالت مستخدمة أخرى: "ليس غريبا أن تكون هذه هي ثاني أكبر سفارة بعد السفارة الأمريكية بالعراق، ما الهدف من سفارة مثل هذه ببلد صغير متل لبنان غير أن يكون دورها كقاعدة عسكرية لتدعم المصالح الأمريكية بالمنطقة".يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت أحيت قبل أسابيع، الذكرى الـ40 لتفجير مبنى سفارتها هناك في 18 من نيسان/ أبريل 1983، الذي تسبب في مقتل 63 شخص.وتتهم أمريكا "حزب الله" اللبناني بالضلوع في تفجير سفارتها في بيروت، وهو ما نفاه الحزب.
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101675/13/1016751375_87:0:4366:3209_1920x0_80_0_0_705687659663c78ed447e5aa94aed752.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, الأخبار

مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير ضجة على مواقع التواصل... "استخبارات أم قاعدة عسكرية؟"

07:48 GMT 08.05.2023
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
علم لبنان
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أثار مبنى السفارة الأمريكية الجديد، الذي يُشييد في لبنان حاليا وكُشف عن صوره أخيرا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة حجمه المبالغ فيها.
ويتواجد المبنى الجديد في منطقة عوكر، على بعد 13 كيلو مترا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وتبلغ مساحته نحو 90 ألف متر مربع.
وتساءل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" عن سبب بناء سفارة بمثل هذا الحجم في دولة صغيرة نسبيا مثل لبنان، وعما إذا كانت "مركزا للتجسس لإدارة منطقة الشرق الأوسط" أم "قاعدة عسكرية"، بحسب تعبيرهم.
وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "هذه ليست سفارة وإنما قاعدة عسكرية أمريكية إرهابية للفتنة بين الطوائف، وتدمير لبنان، وتجويع شعبه، ووكر إرهابي للتجسس لصالح العدو الإسرائيلي".
وتساءل مستخدم آخر: "يا ترى ما هو السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة".
بينما اعتبر مستخدم آخر على "تويتر" أن مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان هو "مصنع فتن ووكر تجسس".
وقالت مستخدمة أخرى: "ليس غريبا أن تكون هذه هي ثاني أكبر سفارة بعد السفارة الأمريكية بالعراق، ما الهدف من سفارة مثل هذه ببلد صغير متل لبنان غير أن يكون دورها كقاعدة عسكرية لتدعم المصالح الأمريكية بالمنطقة".
يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت أحيت قبل أسابيع، الذكرى الـ40 لتفجير مبنى سفارتها هناك في 18 من نيسان/ أبريل 1983، الذي تسبب في مقتل 63 شخص.
وتتهم أمريكا "حزب الله" اللبناني بالضلوع في تفجير سفارتها في بيروت، وهو ما نفاه الحزب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Имитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:56 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала