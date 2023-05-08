https://sputnikarabic.ae/20230508/محمد-بن-سلمان-يستقبل-مستشاري-الأمن-القومي-الإماراتي-والأمريكي-والهندي-في-جدة-1076792641.html

محمد بن سلمان يستقبل مستشاري الأمن القومي الإماراتي والأمريكي والهندي في جدة

محمد بن سلمان يستقبل مستشاري الأمن القومي الإماراتي والأمريكي والهندي في جدة

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، وجيك سوليفان مستشار الأمن... 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T15:54+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة".وأشارت الوكالة أن اللقاء حضره السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.وكانت وسائل إعلام غربية قد زعمت، الأحد الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والهند تناقش تدشين سكة حديد لربط منطقة الشرق الأوسط بالهند.وادعى الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، أن مستشاري الأمن القومي من البلدان الأربعة (أمريكا والسعودية والإمارات والهند) سيناقشون مشروع بنية تحتية تربط دول الخليج وبعض الدول العربية بشبكة سكك حديدية مع الهند.ونقل الموقع، عن مصادر مطلعة ـ لم يذكرها ـ أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، سيجتمع مع نظرائه، السعودي والإماراتي والهندي، لمناقشة مشروع السكك الحديدية وقضايا وملفات إقليمية ودولية أخرى.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية.ونقلت الصحيفة العبرية، عن سوليفان، أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما اتفاقا لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل.وأفادت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، بأن هناك ملفين سيناقشهما سوليفان خلال زيارته المرتقبة للمملكة، وهي محاولة الدفع قدما للتطبيع بين تل أبيب والرياض، والملف النووي الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20230506/إسرائيل-تأمل-في-انفراجة-مع-السعودية-خلال-زيارة-مستشار-أمني-أمريكي-1076716963.html

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