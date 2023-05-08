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https://sputnikarabic.ae/20230508/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-1076780213.html
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غياب 12 عاما. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T10:31+0000
2023-05-08T10:31+0000
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وأكد قرقاش أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية بمثابة خطوة إيجابية، تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي.وأضاف أن التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك، بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها، بحسب تغريدة له على "تويتر".وختم قرقاش بقوله إن الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الإقليمي.وأعلنت الجامعة العربية، أمس الأحد، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

10:31 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROUالمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش
© AFP 2023 / IAKOVOS HATZISTAVROU
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علق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غياب 12 عاما.
وأكد قرقاش أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية بمثابة خطوة إيجابية، تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي.
وأضاف أن التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك، بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها، بحسب تغريدة له على "تويتر".
وختم قرقاش بقوله إن الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار الإقليمي.
وأعلنت الجامعة العربية، أمس الأحد، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتقول إن موقفها من "التطبيع معها لم يتغير"
أمس, 18:01 GMT
وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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