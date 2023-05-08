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https://sputnikarabic.ae/20230508/مصر-للبنك-الدولي-ملتزمون-بإفساح-المجال-لتعزيز-دور-القطاع-الخاص-في-النشاط-الاقتصادي-1076777389.html
مصر للبنك الدولي: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
مصر للبنك الدولي: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن الحكومة المصرية ملتزمة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T09:01+0000
2023-05-08T09:01+0000
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ولفت مدبولي في هذا السياق، إلى اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.كما أشار في اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار في مصر.جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة، بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أمس الأحد.وتوجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماعه بالشكر لفريد بلحاج، ووفد البنك الدولى، على الجهود التى بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، معربا عن تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى.كما أشاد مدبولي بدور البنك الدولي فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.من ناحيته، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، لرئيس الوزراء المصري في اجتماعه معه، أن إطلاق برنامج الشراكة القُطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، معربا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر.وكان البنك الدولي أعلن في شهر مارس/ آذار عن موافقته، على إطار شراكة قُطرية جديد مع مصر، تحصل الأخيرة بموجبه على تمويل خلال السنوات المالية 2023 - 2027.وقال البنك الدولي في بيان، إن إطار الشراكة سيشمل توفير تمويل لمصر بقيمة 7 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221224/البنك-الدولي-يوافق-على-منح-مصر-500-مليون-دولار-1071539297.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, العالم

مصر للبنك الدولي: ملتزمون بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

09:01 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
ولفت مدبولي في هذا السياق، إلى اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
كما أشار في اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة، بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أمس الأحد.
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وتوجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماعه بالشكر لفريد بلحاج، ووفد البنك الدولى، على الجهود التى بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، معربا عن تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى.
كما أشاد مدبولي بدور البنك الدولي فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.
من ناحيته، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، لرئيس الوزراء المصري في اجتماعه معه، أن إطلاق برنامج الشراكة القُطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، معربا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر.
وكان البنك الدولي أعلن في شهر مارس/ آذار عن موافقته، على إطار شراكة قُطرية جديد مع مصر، تحصل الأخيرة بموجبه على تمويل خلال السنوات المالية 2023 - 2027.
وقال البنك الدولي في بيان، إن إطار الشراكة سيشمل توفير تمويل لمصر بقيمة 7 مليارات دولار.
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