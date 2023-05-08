https://sputnikarabic.ae/20230508/نجوم-روس-يحيون-فعاليات-فنية-في-دبي-1076788295.html
نجوم روس يحيون فعاليات فنية في دبي
نجوم روس يحيون فعاليات فنية في دبي
قدم المغنون الروس حفلة في فندق "أتلانتس ذا رويال" الفاخر في دبي، الذي افتُتح في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن أبرز عناوين الأخبار في العالم. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T13:44+0000
2023-05-08T13:44+0000
2023-05-08T13:44+0000
روسيا
دبي
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وتألق مغني الراب الروسي "باستا" وزمليه في موسيقى البوب "ديما بيلان" بأداء أفضل أغنانيهم في مهرجان Big Art Festival، الذي أقيم في هذا الفندق الجديد على جزيرة نخلة الجميرة في دبي، يوم أمس الأحد.وقال مؤسس شركة "Berin Iglesias Art"، التي نظمت المهرجان، وممثل مغني الأوبرا الروس "ماكسيم بيرين"، في حديث مع "سبوتنيك"، إن "آثار الثقافة الروسية تتصاعد حاليا في دبي".وتحدث بيرين عن تحسن الأوضاع في مجال الحفلات الموسيقية في العالم بعد انتهاء جائحة كورونا.وأضاف بيرين: "إننا نعمل في دبي منذ ثلاث سنوات ولكننا من لم نشهد مثل هذا الحضور الجماهيري من قبل، قبل سنتين فقط لم تكن هناك مثل هذه الموجة من الثقافة الروسية وتحديدا الموسيقى الروسية، أي أنه تغير كبير في الواقع".واكتظت "كوكاكولا أرينا دبي" بالحاضرين أثناء حفلة المغنية الروسية "زيفيرت"، الشهر الماضي، وتتوالى في دور السينما في دبي أفلام روسية وباللغة الأصلية، من فيلم "تشيبوراشكا" للأطفال إلى الفيلم الأول من نوعه الذي جرى تصويره في الفضاء "التحدي".وبالعودة إلى حفلة افتتاح فندق " أتلانتس ذا رويال" بالطريقة الروسية، فاقيم هناك عشاء من إعداد الطاهي في فندق "أتلانتس" وصاحب نجمتي ميشلين "سيريل كالمي".وعلى الرغم من تخصيص منطقة خاصة لأصحاب "البطاقات الذهبية" قرب منصة الحفل، إلا أن المغنين الروس طلبوا من الحراس مباشرة بعد بداية الحفلة أن يسمحوا لجميع الحضور بالاقتراب من المنصة التي غنوا منها.وبحسب تصريحات "ماكسيم بيرين"، من المخطط أن تستضيف دبي مزيدا من حفلات نجوم الموسيقى الروسية في موسمي الخريف والشتاء المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20221223/دبي-الرابعة-عالميا-في-التفاعل-الثقافي-1071510033.html
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روسيا, دبي
نجوم روس يحيون فعاليات فنية في دبي
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قدم المغنون الروس حفلة في فندق "أتلانتس ذا رويال" الفاخر في دبي، الذي افتُتح في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن أبرز عناوين الأخبار في العالم.
وتألق مغني الراب الروسي "باستا" وزمليه في موسيقى البوب "ديما بيلان" بأداء أفضل أغنانيهم في مهرجان Big Art Festival، الذي أقيم في هذا الفندق الجديد على جزيرة نخلة الجميرة في دبي، يوم أمس الأحد.
وكانت تلك الحفلة هي الأولى التي جرت في هذا الفندق بعد حفلة افتتاحه في يناير الماضي، بمشاركة النجمة الأمريكية "بيونسي".
وقال مؤسس شركة "Berin Iglesias Art"، التي نظمت المهرجان، وممثل مغني الأوبرا الروس "ماكسيم بيرين"، في حديث مع "سبوتنيك"، إن "آثار الثقافة الروسية تتصاعد حاليا في دبي".
وأشار كذلك إلى أن "دبي كانت دائما في صدارة الأماكن الجذابة لتنظيم الحفلات الموسيقية ولا سيما في الآونة الأخيرة".
وتحدث بيرين عن تحسن الأوضاع في مجال الحفلات الموسيقية في العالم بعد انتهاء جائحة كورونا.
23 ديسمبر 2022, 07:20 GMT
وأضاف بيرين: "إننا نعمل في دبي منذ ثلاث سنوات ولكننا من لم نشهد مثل هذا الحضور الجماهيري من قبل، قبل سنتين فقط لم تكن هناك مثل هذه الموجة من الثقافة الروسية وتحديدا الموسيقى الروسية، أي أنه تغير كبير في الواقع".
وتردّد المغنون الروس على دبي في الآونة الأخيرة، وقد شهدت هذه المدينة منذ بداية السنة الحالية فقط، حفلات لمغني راب "مووت" واسمه الحقيقي "ماتفي ميلنيكوف"، والمغني والمؤلف الروسي الشهير "ليونيد أغوتين".
واكتظت "كوكاكولا أرينا دبي" بالحاضرين أثناء حفلة المغنية الروسية "زيفيرت"، الشهر الماضي، وتتوالى في دور السينما في دبي أفلام روسية وباللغة الأصلية، من فيلم "تشيبوراشكا" للأطفال إلى الفيلم الأول من نوعه الذي جرى تصويره في الفضاء "التحدي".
أما الأسواق التجارية التي تشتهر بها دبي، فلا تخلو هي الأخرى من محلات الأزياء للماركات الروسية.
وبالعودة إلى حفلة افتتاح فندق " أتلانتس ذا رويال" بالطريقة الروسية، فاقيم هناك عشاء من إعداد الطاهي في فندق "أتلانتس" وصاحب نجمتي ميشلين "سيريل كالمي".
وعلى الرغم من تخصيص منطقة خاصة لأصحاب "البطاقات الذهبية" قرب منصة الحفل، إلا أن المغنين الروس طلبوا من الحراس مباشرة بعد بداية الحفلة أن يسمحوا لجميع الحضور بالاقتراب من المنصة التي غنوا منها.
واستسلم الحراس بعد مقاومة لم تطل أمام هذه الروح الاحتفالية، واختفت أي مسافة بين المغنين والحضور.
وبحسب تصريحات "ماكسيم بيرين"، من المخطط أن تستضيف دبي
مزيدا من حفلات نجوم الموسيقى الروسية في موسمي الخريف والشتاء المقبلين.