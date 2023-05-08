https://sputnikarabic.ae/20230508/نجوم-روس-يحيون-فعاليات-فنية-في-دبي-1076788295.html

نجوم روس يحيون فعاليات فنية في دبي

نجوم روس يحيون فعاليات فنية في دبي

قدم المغنون الروس حفلة في فندق "أتلانتس ذا رويال" الفاخر في دبي، الذي افتُتح في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن أبرز عناوين الأخبار في العالم. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T13:44+0000

2023-05-08T13:44+0000

2023-05-08T13:44+0000

روسيا

دبي

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وتألق مغني الراب الروسي "باستا" وزمليه في موسيقى البوب "ديما بيلان" بأداء أفضل أغنانيهم في مهرجان Big Art Festival، الذي أقيم في هذا الفندق الجديد على جزيرة نخلة الجميرة في دبي، يوم أمس الأحد.وقال مؤسس شركة "Berin Iglesias Art"، التي نظمت المهرجان، وممثل مغني الأوبرا الروس "ماكسيم بيرين"، في حديث مع "سبوتنيك"، إن "آثار الثقافة الروسية تتصاعد حاليا في دبي".وتحدث بيرين عن تحسن الأوضاع في مجال الحفلات الموسيقية في العالم بعد انتهاء جائحة كورونا.وأضاف بيرين: "إننا نعمل في دبي منذ ثلاث سنوات ولكننا من لم نشهد مثل هذا الحضور الجماهيري من قبل، قبل سنتين فقط لم تكن هناك مثل هذه الموجة من الثقافة الروسية وتحديدا الموسيقى الروسية، أي أنه تغير كبير في الواقع".واكتظت "كوكاكولا أرينا دبي" بالحاضرين أثناء حفلة المغنية الروسية "زيفيرت"، الشهر الماضي، وتتوالى في دور السينما في دبي أفلام روسية وباللغة الأصلية، من فيلم "تشيبوراشكا" للأطفال إلى الفيلم الأول من نوعه الذي جرى تصويره في الفضاء "التحدي".وبالعودة إلى حفلة افتتاح فندق " أتلانتس ذا رويال" بالطريقة الروسية، فاقيم هناك عشاء من إعداد الطاهي في فندق "أتلانتس" وصاحب نجمتي ميشلين "سيريل كالمي".وعلى الرغم من تخصيص منطقة خاصة لأصحاب "البطاقات الذهبية" قرب منصة الحفل، إلا أن المغنين الروس طلبوا من الحراس مباشرة بعد بداية الحفلة أن يسمحوا لجميع الحضور بالاقتراب من المنصة التي غنوا منها.وبحسب تصريحات "ماكسيم بيرين"، من المخطط أن تستضيف دبي مزيدا من حفلات نجوم الموسيقى الروسية في موسمي الخريف والشتاء المقبلين.

https://sputnikarabic.ae/20221223/دبي-الرابعة-عالميا-في-التفاعل-الثقافي-1071510033.html

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