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وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية
وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمربكي أنتوني بلينكن، جملة من القضايا الإقليمية إلى جانب الخطوات التي تبذلها إسرائيل في سياق "إحلال... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T22:38+0000
2023-05-08T22:38+0000
وزير الخارجية الأمريكي
إسرائيل
العالم
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القدس - سبوتنيك. وقال كوهين في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" لقد "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي، وناقشنا التطورات الإقليمية وسبل توسيع اتفاقيات التطبيع".وأضاف كوهين بالقول، إن "الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف إسرائيل القريب".. وأنه "اتفق مع بلنكين تعزيز العلاقات الخاصة بين الطرفين".ويأتي هذا الاتصال في وقت وصل فيه مستشارا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وذلك لإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل المباحثات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع السعودية.
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وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية

22:38 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في القدس، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في القدس، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمربكي أنتوني بلينكن، جملة من القضايا الإقليمية إلى جانب الخطوات التي تبذلها إسرائيل في سياق "إحلال الاستقرار الإقليمي"، وتوسيع دائرة التطبيع مع دول في المنطقة في إطار "اتفاقات أبراهام".
القدس - سبوتنيك. وقال كوهين في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" لقد "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي، وناقشنا التطورات الإقليمية وسبل توسيع اتفاقيات التطبيع".
وأضاف كوهين بالقول، إن "الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف إسرائيل القريب".. وأنه "اتفق مع بلنكين تعزيز العلاقات الخاصة بين الطرفين".
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17:58 GMT
ويأتي هذا الاتصال في وقت وصل فيه مستشارا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وذلك لإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل المباحثات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع السعودية.
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