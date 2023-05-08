https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-توسيع-دائرة-التطبيع-مع-الدول-العربية-1076803638.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمربكي أنتوني بلينكن، جملة من القضايا الإقليمية إلى جانب الخطوات التي تبذلها إسرائيل في سياق "إحلال... 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T22:38+0000

2023-05-08T22:38+0000

2023-05-08T22:38+0000

وزير الخارجية الأمريكي

إسرائيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072888134_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_c9a13239aecbb12177e9390a47f593ee.jpg

القدس - سبوتنيك. وقال كوهين في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" لقد "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي، وناقشنا التطورات الإقليمية وسبل توسيع اتفاقيات التطبيع".وأضاف كوهين بالقول، إن "الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف إسرائيل القريب".. وأنه "اتفق مع بلنكين تعزيز العلاقات الخاصة بين الطرفين".ويأتي هذا الاتصال في وقت وصل فيه مستشارا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وذلك لإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل المباحثات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230508/بن-غفير-عن-إلغاء-احتفال-يوم-أوروبا-من-العار-أن-يتصرف-الاتحاد-الأوروبي-بطريقة-غير-دبلوماسية-1076796351.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, العالم