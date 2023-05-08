https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-دفاع-تايوان-نجري-محادثات-مع-واشنطن-بشأن-أسلحة-قيمتها-500-مليون-دولار-1076799775.html

وزير دفاع تايوان: نجري محادثات مع واشنطن بشأن أسلحة قيمتها 500 مليون دولار

وزير دفاع تايوان: نجري محادثات مع واشنطن بشأن أسلحة قيمتها 500 مليون دولار

تتوقع تايوان (الصين) أن تحصل على أسلحة بقيمة نصف مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام حتى تعوض التأخير في شراء الأسلحة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T19:36+0000

2023-05-08T19:36+0000

2023-05-08T19:36+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/19/1048460455_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1b1d19ded97a051bde97ab5b4e7148d9.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنغ، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.وتابع: "سيتم إعطاء الأولوية لما يمكن تسليمه فوريا ضمن حزمة الأسلحة التي ستحصل عليها تايبيه من واشنطن"، مشيرا إلى أنها ليست ضمن الصفقات الخاصة بمبيعات الأسلحة التي تم إبرامها سابقا.ولم يوضح كو تشنغ، نوع المعدات العسكرية التي ستحصل عليها بلاده من الولايات المتحدة ضمن تلك الحزمة، مشيرا إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.وتقدر ميزانية دفاع الجيش التايواني بـ 18.3 مليار دولار، وتصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

https://sputnikarabic.ae/20230506/بعد-إعلان-خطة-لتزويدها-بصفقة-أسلحة-ضخمة-ما-هي-قدرات-تايوان-العسكرية-في-2023-1076732601.html

https://sputnikarabic.ae/20230428/الجيش-الصيني-يرفع-حالة-التأهب-بعد-رصد-طائرة-عسكرية-أمريكية-فوق-مضيق-تايوان-1076401069.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تايوان

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين