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https://sputnikarabic.ae/20230508/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يفرض-عقوبات-على-الشركات-الصينية-التي-تساعد-روسيا-1076773546.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"
لأول مرة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بإدخال تدابير تقييدية ضد الشركات الصينية التي يُزعم أنها تقدم الدعم لروسيا على خلفية العملية العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة غربية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T04:47+0000
2023-05-08T04:55+0000
العالم
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اقترحت بروكسل فرض عقوبات على الشركات الصينية لدعمها الآلة العسكرية الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا.وبحسب مسودة الحزمة الجديدة من قيود الاتحاد الأوروبي، التي حصلت عليها الصحيفة، هناك احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية متهمة "بتوريد معدات لروسيا". من بينها، على وجه الخصوص، "3HC Semiconductors"، و"King-Pai Technology"، وكذلك "Sinno Electronics" و"Sigma Technology" في هونغ كونغ.وأكدت الصحيفة أن القيود المحتملة من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير استياء بكين التي تسعى لمنع بروكسل من دعم واشنطن في "الصراع على النفوذ العالمي". يُزعم أن المفوضية الأوروبية نظرت أيضًا في إمكانية توسيع قائمة السلع المحظور توريدها إلى روسيا.في الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الشركات الإيرانية لـ "مساعدة روسيا".ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.
https://sputnikarabic.ae/20230430/كييف-تجهز-عقوبات-جديدة-ضد-الأفراد-العاملة-بالمجمع-الصناعي-العسكري-الروسي-1076472179.html
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العالم

إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"

04:47 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 08.05.2023)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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لأول مرة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بإدخال تدابير تقييدية ضد الشركات الصينية التي يُزعم أنها تقدم الدعم لروسيا على خلفية العملية العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة غربية.
اقترحت بروكسل فرض عقوبات على الشركات الصينية لدعمها الآلة العسكرية الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
وبحسب مسودة الحزمة الجديدة من قيود الاتحاد الأوروبي، التي حصلت عليها الصحيفة، هناك احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية متهمة "بتوريد معدات لروسيا". من بينها، على وجه الخصوص، "3HC Semiconductors"، و"King-Pai Technology"، وكذلك "Sinno Electronics" و"Sigma Technology" في هونغ كونغ.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تجهز عقوبات جديدة ضد الأفراد العاملة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي
30 أبريل, 02:00 GMT
وأكدت الصحيفة أن القيود المحتملة من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير استياء بكين التي تسعى لمنع بروكسل من دعم واشنطن في "الصراع على النفوذ العالمي". يُزعم أن المفوضية الأوروبية نظرت أيضًا في إمكانية توسيع قائمة السلع المحظور توريدها إلى روسيا.
في الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الشركات الإيرانية لـ "مساعدة روسيا".
ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.
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