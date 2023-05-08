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https://sputnikarabic.ae/20230508/وكالة-المدعي-العام-في-طهران-يعلن-إصدار-مذكرة-استدعاء-بحق-ترامب-وبومبيو-وماكنزي-1076792223.html
وكالة: المدعي العام في طهران يعلن إصدار مذكرة استدعاء بحق ترامب وبومبيو وماكنزي
وكالة: المدعي العام في طهران يعلن إصدار مذكرة استدعاء بحق ترامب وبومبيو وماكنزي
أعلن المدعي العام في طهران، اليوم الاثنين، "إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T15:44+0000
2023-05-08T15:44+0000
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وقال المدعي العام في طهران، علي صالحي، إنه تم "تحديد 97 متهما أمريكيا وملاحقتهم قضائيا، خلال التحقيق في قضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه"، مشيرا أنه "تم إصدار قرار باستدعاء 73 منهم"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".وأضاف صالحي أنه "تم توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول تدخلت في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه"، داعيا إلى معالجة القضية، بالتعاون القضائي مع الحكومة العراقية.وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة: المدعي العام في طهران يعلن إصدار مذكرة استدعاء بحق ترامب وبومبيو وماكنزي

15:44 GMT 08.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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أعلن المدعي العام في طهران، اليوم الاثنين، "إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي".
وقال المدعي العام في طهران، علي صالحي، إنه تم "تحديد 97 متهما أمريكيا وملاحقتهم قضائيا، خلال التحقيق في قضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه"، مشيرا أنه "تم إصدار قرار باستدعاء 73 منهم"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".
وأضاف صالحي أنه "تم توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول تدخلت في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه"، داعيا إلى معالجة القضية، بالتعاون القضائي مع الحكومة العراقية.
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وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
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ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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