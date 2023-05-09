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إسرائيل تعلن اغتيال 3 من قادة حركة الجهاد الفلسطيني في غزة
إسرائيل تعلن اغتيال 3 من قادة حركة الجهاد الفلسطيني في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T01:05+0000
2023-05-09T01:13+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
العالم العربي
حركة الجهاد الفلسطيني
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وقال الجيش الإسرائيلي أنه قام بـ "مهاجمة عدة أهداف أخرى لسرايا القدس في قطاع غزة".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في ساعة مبكرة اليوم، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الصحة-الفلسطينية-9-قتلى-فلسطينيين-في-غارات-إسرائيلية-استهدفت-قطاع-غزة-فيديو-1076804670.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, حركة الجهاد الفلسطيني
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, حركة الجهاد الفلسطيني

إسرائيل تعلن اغتيال 3 من قادة حركة الجهاد الفلسطيني في غزة

01:05 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 01:13 GMT 09.05.2023)
© AFP 2023 / Mohammed Abedأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 7 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 7 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش، "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وقال الجيش الإسرائيلي أنه قام بـ "مهاجمة عدة أهداف أخرى لسرايا القدس في قطاع غزة".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي جراء القصف.. صور - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الصحة الفلسطينية: 9 قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.. فيديو
00:46 GMT
كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في ساعة مبكرة اليوم، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.
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