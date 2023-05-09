https://sputnikarabic.ae/20230509/إسرائيل-حزب-بن-غفير-يعلن-العودة-للتصويت-في-الكنيست-بعد-اغتيالات-غزة-1076813417.html

إسرائيل.. حزب بن غفير يعلن العودة للتصويت في الكنيست بعد "اغتيالات غزة"

إسرائيل.. حزب بن غفير يعلن العودة للتصويت في الكنيست بعد "اغتيالات غزة"

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أن حزبه (6 مقاعد من أصل 120)، سيعود للتصويت لصالح مشاريع القوانين التي يطرحها الائتلاف في الكنيست،... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T08:26+0000

2023-05-09T08:26+0000

2023-05-09T08:26+0000

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وقال حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير في بيان: "بعد قبول موقفنا والانتقال من الاحتواء إلى الهجوم عبر اغتيال مسؤولي الجهاد الإسلامي، سنعود للتصويت مع الحكومة. نأمل في استمرار الهجمات لفترة طويلة"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.فيما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن ألموج كوهين عضو الكنيست من حزب بن غفير قوله: "أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن العام) على العملية الناجحة والدقيقة عبر الاغتيالات بقطاع غزة، وأشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على اتخاذ إجراءات مهمة وإغلاق الحساب ضد من حاولوا إيذاء سكان الجنوب ومستوطنات غلاف غزة".والأحد الماضي، أعلن وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، عدم مشاركة حزبه "عوتسما يهوديت" في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، معللا ذلك بأن سياستها "غير مقبولة"، وذلك بعد 3 أيام من امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست لصالح القرارات الحكومية، رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومي.وجاء ذلك وقتها، احتجاجًا على الرد الذي وصفه بـ "الضعيف" للجيش الإسرائيلي على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية خلال الغارات.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة