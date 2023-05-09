https://sputnikarabic.ae/20230509/إيران-تدعو-الدول-الإسلامية-إلى-التحرك-الفوري-والفعال-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1076808777.html

إيران تدعو الدول الإسلامية إلى التحرك الفوري والفعال لوقف "العدوان الإسرائيلي على غزة"

إيران تدعو الدول الإسلامية إلى التحرك الفوري والفعال لوقف "العدوان الإسرائيلي على غزة"

أدانت إيران، اليوم الثلاثاء، "بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة"، معتبرة ذلك محاولة إسرائيلية لصرف الرأي العام عن الوضع الحرج للغاية داخل إسرائيل. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T06:40+0000

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واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان رسمي، "ما قام به الكيان الصهيوني عشية يوم النكبة دليلا على عجز وضعف النظام العدواني ضد المقاومة البطولية للشباب الفلسطيني في الضفة والقدس ضد الأعمال العدوانية للصهاينة وخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام عن الوضع غير المستقر والحرج للغاية داخل إسرائيل".وأكد أن "صمت وتقاعس الهيئات الدولية المسؤولة والدول الغربية في مواجهة تكثيف الأعمال اللاإنسانية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة هو العامل الأهم في غطرسة كيان الفصل العنصري الصهيوني في استمرار جرائمه، وهو تاريخ أسود، وسوف يتم تسجيل الأعمال المخزية لمطالبين كاذبين بحقوق الإنسان في التاريخ".وشدد كنعاني على "ضرورة الحاجة إلى تحرك فوري وفعال ورادع ومنسق من قبل الدول الإسلامية لوقف آلة القتل والجريمة للنظام الصهيوني".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/وزارة-الخارجية-الفلسطينية-تعتبر-ما-يجري-في-غزة-تصعيدا-خطيرا-يهدد-بتفجير-كامل-لساحة-الصراع-1076806807.html

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