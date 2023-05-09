عربي
https://sputnikarabic.ae/20230509/البرلمان-العربي-ممارسات-إسرائيل-الوحشية-تؤكد-للعالم-أنها-ترفض-الانصياع-لقرارات-الشرعية-الدولية-1076815193.html
البرلمان العربي: ممارسات إسرائيل الوحشية تؤكد للعالم أنها ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية
البرلمان العربي: ممارسات إسرائيل الوحشية تؤكد للعالم أنها ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية
شدد البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، على أن "الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T09:12+0000
2023-05-09T09:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/06/1058111938_0:42:1320:785_1920x0_80_0_0_bb1c77d5b08fb9a9f863e4433eda1061.jpg
وجدد البرلمان العربي في بيان له، مطالبته "بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني".كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".وأكد البرلمان العربي في بيانه كذلك، على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".وشنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.ووفق تصريحات لمسؤوليين فلسطينيين، فإن 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، تم إحصاؤهم بين القتلى، وهم أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-بعد-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-كلمات-الإدانة-والاستنكار-لم-تعد-كافية-1076813699.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/06/1058111938_110:0:1211:826_1920x0_80_0_0_4b670b66434270cb8c8c47fa1b40c565.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

البرلمان العربي: ممارسات إسرائيل الوحشية تؤكد للعالم أنها ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية

09:12 GMT 09.05.2023
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
البرلمان العربي
© Photo / Arab Parliament
تابعنا عبرTelegram
شدد البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، على أن "الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وجدد البرلمان العربي في بيان له، مطالبته "بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني".
كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
سوريا بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة: كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد كافية
08:30 GMT
وأكد البرلمان العربي في بيانه كذلك، على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
وشنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.
ووفق تصريحات لمسؤوليين فلسطينيين، فإن 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، تم إحصاؤهم بين القتلى، وهم أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала