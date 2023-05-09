https://sputnikarabic.ae/20230509/البرلمان-العربي-ممارسات-إسرائيل-الوحشية-تؤكد-للعالم-أنها-ترفض-الانصياع-لقرارات-الشرعية-الدولية-1076815193.html

البرلمان العربي: ممارسات إسرائيل الوحشية تؤكد للعالم أنها ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية

البرلمان العربي: ممارسات إسرائيل الوحشية تؤكد للعالم أنها ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية

شدد البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، على أن "الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T09:12+0000

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وجدد البرلمان العربي في بيان له، مطالبته "بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني".كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".وأكد البرلمان العربي في بيانه كذلك، على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".وشنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.ووفق تصريحات لمسؤوليين فلسطينيين، فإن 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، تم إحصاؤهم بين القتلى، وهم أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-بعد-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-كلمات-الإدانة-والاستنكار-لم-تعد-كافية-1076813699.html

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