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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/البنتاغون-يعلن-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بأكثر-من-مليار-دولار-1076829526.html
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:14+0000
2023-05-09T14:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.وأضاف البيان أن "المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار".وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.كما أكد البنتاغون أن واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل.يذكر أن روسيا كانت قد حذرت، في وقت سابق، دول حلف "الناتو" من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي. وأشار الكرملين مرارا إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في حل الأزمة، بل يطيل أمدها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار

14:14 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.
وأضاف البيان أن "المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار".
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وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.
كما أكد البنتاغون أن واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل.
يذكر أن روسيا كانت قد حذرت، في وقت سابق، دول حلف "الناتو" من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وأشار الكرملين مرارا إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في حل الأزمة، بل يطيل أمدها.
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