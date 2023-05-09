https://sputnikarabic.ae/20230509/البنتاغون-يعلن-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بأكثر-من-مليار-دولار-1076829526.html
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:14+0000
2023-05-09T14:14+0000
2023-05-09T14:14+0000
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وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.وأضاف البيان أن "المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار".وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.كما أكد البنتاغون أن واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل.يذكر أن روسيا كانت قد حذرت، في وقت سابق، دول حلف "الناتو" من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي. وأشار الكرملين مرارا إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في حل الأزمة، بل يطيل أمدها.
https://sputnikarabic.ae/20230506/البنتاغون-يفعل-قانون-براندون-بعد-زيادة-الانتحار-بين-الجنود-الأمريكيين-1076732437.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال
البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.
وأضاف البيان أن "المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار".
وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون
، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.
كما أكد البنتاغون أن واشنطن ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل.
يذكر أن روسيا كانت قد حذرت، في وقت سابق، دول حلف "الناتو
" من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أنها ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
وأشار الكرملين مرارا إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في حل الأزمة، بل يطيل أمدها.