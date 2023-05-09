https://sputnikarabic.ae/20230509/الجزائر-ندعو-مجلس-الأمن-للتدخل-العاجل-لوقف-الاعتداءات-الإجرامية-المتكررة-على-الفلسطينيين-1076818782.html
الجزائر: ندعو مجلس الأمن للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإجرامية المتكررة على الفلسطينيين
الجزائر: ندعو مجلس الأمن للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإجرامية المتكررة على الفلسطينيين
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "قلقها البالغ إزاء العمليات الهمجية المتتالية، والتصعيد الخطير للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، وذلك بعد القصف الجوي... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:39+0000
2023-05-09T10:39+0000
2023-05-09T10:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
واعتبرت أن أحدث عمليات التصعيد من الجانب الإسرائيلي "تعدّ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية".ودعت وزارة الخارجية الجزائرية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الأممي، "للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html
إسرائيل
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الجزائر: ندعو مجلس الأمن للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإجرامية المتكررة على الفلسطينيين
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "قلقها البالغ إزاء العمليات الهمجية المتتالية، والتصعيد الخطير للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، وذلك بعد القصف الجوي الذي تعرضت له غزة فجر اليوم الثلاثاء.
واعتبرت أن أحدث عمليات التصعيد من الجانب الإسرائيلي "تعدّ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية".
ودعت وزارة الخارجية الجزائرية
المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الأممي، "للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية
، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.