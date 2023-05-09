https://sputnikarabic.ae/20230509/الجزائر-ندعو-مجلس-الأمن-للتدخل-العاجل-لوقف-الاعتداءات-الإجرامية-المتكررة-على-الفلسطينيين-1076818782.html

الجزائر: ندعو مجلس الأمن للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإجرامية المتكررة على الفلسطينيين

الجزائر: ندعو مجلس الأمن للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإجرامية المتكررة على الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "قلقها البالغ إزاء العمليات الهمجية المتتالية، والتصعيد الخطير للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، وذلك بعد القصف الجوي... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T10:39+0000

2023-05-09T10:39+0000

2023-05-09T10:39+0000

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واعتبرت أن أحدث عمليات التصعيد من الجانب الإسرائيلي "تعدّ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية".ودعت وزارة الخارجية الجزائرية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الأممي، "للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html

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