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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-ويسيطر-على-مداخل-الجزر-عند-مصب-نهر-الدنيبر--1076806190.html
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية ويسيطر على مداخل الجزر عند مصب نهر الدنيبر
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية ويسيطر على مداخل الجزر عند مصب نهر الدنيبر
تصدت القوات المسلحة الروسية لعملية إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون على متن سبعة زوارق سريعة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T04:32+0000
2023-05-09T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
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مقاطعة خيرسون - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع على الوضع على الأرض لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن " عملية التصدي الروسية للمخربين الأوكرانيين كانت على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة اليوشكا". مشيرا إلى أنها كانت من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على سبعة زوارق سريعة.ولفت المصدر إلى أن مداخل جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وعند المخرج إلى خليج دنيبر تخضع في الوقت الحالي للسيطرة الكاملة للقوات الروسية.وشدد المصدر على هروب القوات الأوكرانية، وأنه ليس لديها فرصة لكسب موطئ قدم في الجزر مرة أخرى.ومن جانبه، تأكد مراسل "سبوتنيك" عند وصوله إلى اليوشكا، من عدم وجود علامات على أي وجود للقوات الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في هذا الجزء، ومن سيطرة الجيش الروسي على مداخل المدينة من جميع الجهات.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-قاذفة-روسية-تقصف-جسرا-عائما-للقوات-الأوكرانية-1076805600.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية ويسيطر على مداخل الجزر عند مصب نهر الدنيبر

04:32 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تصدت القوات المسلحة الروسية لعملية إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون على متن سبعة زوارق سريعة.
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع على الوضع على الأرض لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن " عملية التصدي الروسية للمخربين الأوكرانيين كانت على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة اليوشكا". مشيرا إلى أنها كانت من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على سبعة زوارق سريعة.
وأضاف المصدر المطلع لـ "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على مداخل جميع الجزر الواقعة عند مصب نهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.
ولفت المصدر إلى أن مداخل جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وعند المخرج إلى خليج دنيبر تخضع في الوقت الحالي للسيطرة الكاملة للقوات الروسية.
وشدد المصدر على هروب القوات الأوكرانية، وأنه ليس لديها فرصة لكسب موطئ قدم في الجزر مرة أخرى.
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ومن جانبه، تأكد مراسل "سبوتنيك" عند وصوله إلى اليوشكا، من عدم وجود علامات على أي وجود للقوات الأوكرانية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في هذا الجزء، ومن سيطرة الجيش الروسي على مداخل المدينة من جميع الجهات.
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