https://sputnikarabic.ae/20230509/الخارجية-التركية-تدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-غزة--1076814029.html
الخارجية التركية تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
الخارجية التركية تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي نفذتها القوات الإسرائيلية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:54+0000
2023-05-09T08:54+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة "الأناضول"، أكدت وزارة الخارجية التركية إدانتها للهجمات الإسرائيلية "التي تسببت بمقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء".وشنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.ووفق تصريحات لمسؤوليين فلسطينيين، فإن 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، تم إحصاؤهم بين القتلى، وهم أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.وأوضح المسؤولون في تصريحات إعلامية أن قرابة الـ40 طائرة إسرائيلية، بين طائرات حربية ومسيرات، استهدفت منازل قيادات حركة الجهاد.ونقلت "بي بي سي" عن مصادر من الحركة أن "القادة الذين تم اغتيالهم إضافة لعدد من الأعضاء السياسيين، كان يفترض بهم التوجه صباح اليوم إلى القاهرة في زيارة للتباحث مع المسؤولين في المخابرات المصرية".واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك تم إطلاقها في قطاع غزة، ردا على الصواريخ التي أطلقت الأسبوع الماضي، وضد عناصر شكلوا عوامل مزعزعة للاستقرار الأمني في الأشهر الأخيرة"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230509/اشتية-يدين-التصعيد-في-غزة-ويصفه-بأنه-إرهاب-دولة-منظم-وامتداد-لنكبة-48-1076813225.html
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الخارجية التركية تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
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أدانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي نفذتها القوات الإسرائيلية.
ووفق بيان نشرته وكالة "الأناضول"، أكدت وزارة الخارجية التركية إدانتها للهجمات الإسرائيلية
"التي تسببت بمقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء".
وشنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.
ووفق تصريحات لمسؤوليين فلسطينيين، فإن 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، تم إحصاؤهم بين القتلى، وهم أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.
وأوضح المسؤولون في تصريحات إعلامية أن قرابة الـ40 طائرة إسرائيلية، بين طائرات حربية ومسيرات، استهدفت منازل قيادات حركة الجهاد.
ونقلت "بي بي سي" عن مصادر من الحركة أن "القادة الذين تم اغتيالهم
إضافة لعدد من الأعضاء السياسيين، كان يفترض بهم التوجه صباح اليوم إلى القاهرة في زيارة للتباحث مع المسؤولين في المخابرات المصرية".
واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك تم إطلاقها في قطاع غزة، ردا على الصواريخ التي أطلقت الأسبوع الماضي، وضد عناصر شكلوا عوامل مزعزعة للاستقرار الأمني في الأشهر الأخيرة"، على حد قوله.