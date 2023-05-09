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الخارجية الروسية تعلن عن عقد اجتماع رباعي بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
الخارجية الروسية تعلن عن عقد اجتماع رباعي بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول
أفاد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، بأن اجتماعا رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في إسطنبول. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:47+0000
2023-05-09T08:47+0000
حبوب
روسيا
العالم
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قال فيرشينين إن "الاجتماع بشأن صفقة الحبوب سيعقد في إسطنبول في شكل رباعي في الفترة من 10 إلى 11 مايو".وصرح للصحفيين: "نعم، غدا وبعد غد سيكون لدينا اجتماع رفيع المستوى في شكل رباعي الأطراف في إسطنبول".يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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حبوب, روسيا, العالم
حبوب, روسيا, العالم

الخارجية الروسية تعلن عن عقد اجتماع رباعي بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول

08:47 GMT 09.05.2023
© Sputnikالتحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب
التحضير لمؤتمر توقيع وثائق بشأن قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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أفاد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، بأن اجتماعا رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب سيعقد في إسطنبول.
قال فيرشينين إن "الاجتماع بشأن صفقة الحبوب سيعقد في إسطنبول في شكل رباعي في الفترة من 10 إلى 11 مايو".
وصرح للصحفيين: "نعم، غدا وبعد غد سيكون لدينا اجتماع رفيع المستوى في شكل رباعي الأطراف في إسطنبول".
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يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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