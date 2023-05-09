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تفجير عربة عسكرية إسرائيلية في نابلس بعبوة ناسفة... فيديو
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076823242.html
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خيرسون. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:48+0000
2023-05-09T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلوزيركا بمقاطعة خيرسون.ووفقا لها، فقد تم اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية من راجمات "أوراغان" و "هيمارس"، وصاروخ واحد تكتيكي من نظام "توتشكا-أو" خلال النهار.وأشارت إلى أن الجيش الروسي أسقط أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.وأضافت أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية دمروا 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 مقاطعة".كما تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيرخنيكامينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-اللواء-54-الآلي-الأوكراني-1076823340.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون

11:48 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 09.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خيرسون.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلوزيركا بمقاطعة خيرسون.
ووفقا لها، فقد تم اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية من راجمات "أوراغان" و "هيمارس"، وصاروخ واحد تكتيكي من نظام "توتشكا-أو" خلال النهار.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مخازن أسلحة اللواء 54 الميكانيكي الأوكراني
11:50 GMT
وأشارت إلى أن الجيش الروسي أسقط أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.
وأضافت أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية دمروا 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 مقاطعة".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيرخنيكامينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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