https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076823242.html
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خيرسون. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:48+0000
2023-05-09T11:48+0000
2023-05-09T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059916529_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_82a5e09b1fec50bef46c1e73bc263ef1.jpg
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلوزيركا بمقاطعة خيرسون.ووفقا لها، فقد تم اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية من راجمات "أوراغان" و "هيمارس"، وصاروخ واحد تكتيكي من نظام "توتشكا-أو" خلال النهار.وأشارت إلى أن الجيش الروسي أسقط أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.وأضافت أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية دمروا 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 مقاطعة".كما تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيرخنيكامينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-اللواء-54-الآلي-الأوكراني-1076823340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059916529_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_cdfaadc2e3c1b8c7198b066bebc6e9cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو-25" أوكرانية في مقاطعة خيرسون
11:48 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خيرسون.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلوزيركا بمقاطعة خيرسون.
ووفقا لها، فقد تم اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية من راجمات "أوراغان" و "هيمارس"، وصاروخ واحد تكتيكي من نظام "توتشكا-أو" خلال النهار.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي أسقط أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.
وأضافت أن "الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية دمروا 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 مقاطعة".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الآلي 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فيرخنيكامينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.