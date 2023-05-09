https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-قاذفة-روسية-تقصف-جسرا-عائما-للقوات-الأوكرانية-1076805600.html

الدفاع: قاذفة روسية تقصف جسرا عائما للقوات الأوكرانية

الدفاع: قاذفة روسية تقصف جسرا عائما للقوات الأوكرانية

أفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "تسنتر"، إن قاذفة روسية من المجموعة قصفت جسرًا عائمًا للقوات الأوكرانية، ودمرت طائرة بدون طيار. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T03:01+0000

2023-05-09T03:01+0000

2023-05-09T03:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الجيش الروسي

قاذفة روسية

أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية

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وقال سافتشوك " على محور كراسنوليمانسكي، وجهت وحدات من مجموعة قوات (تسنتر) ضربات نارية مصيبة في مناطق تمركز قوة بشرية وآليات نارية للعدو. وقصفت طائرة قاذفة قنابل من المجموعة الروسية جسرًا عائمًا ومعاقل تجمع القوميين. ودمرت منظومات الدفاع الجوي صاروخ راجمة هيمارس وطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له أيضًا، في منطقة تشيرفونوبوفسكي وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، كشفت وسائل الاستطلاع التابعة للمجموعة عن حركة أفراد اللواء الخامس والعشرين المحمول جواً ولواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين للقوات الأوكرانية.وأضاف لمجموعة قوات "تسنتر"، " تكبد العدو خسائر في الأرواح جراء الأضرار التي ألحقها به طيران ومدفعية المجموعة (تسنتر)".

https://sputnikarabic.ae/20230508/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-على-محورين-1076784163.html

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الجيش الروسي, قاذفة روسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية