https://sputnikarabic.ae/20230509/الرئاسة-الفلسطينية-تحمل-الحكومة-الإسرائيلية-مسؤولية-التصعيد-الخطير-الذي-يجر-المنطقة-للعنف-1076821742.html
الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة للعنف
الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة للعنف
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس". 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:13+0000
2023-05-09T11:13+0000
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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة للعنف إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحذر أبو ردينة، "الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة للعنف
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة للعنف إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وحذر أبو ردينة، "الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 12
، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.