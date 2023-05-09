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الرئيس الإسرائيلي يحث مواطنيه على الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية بعد قصف غزة
الرئيس الإسرائيلي يحث مواطنيه على الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية بعد قصف غزة
أشاد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بقصف الطيران الحربي لبلاده لقطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، داعيا مواطنيه إلى الاستماع لتعليمات السلامة من قيادة الجبهة... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:19+0000
2023-05-09T11:19+0000
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وقال: "أهنئ الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على العمليات الشاملة والمكثفة لإحباط الإرهاب والدفاع عن دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع هرتسوغ: "إننا نواجه العديد من التحديات الأمنية، التي تلزمنا بالتصرف بمسؤولية، والاستجابة لتعليمات الجبهة الداخلية".في سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إجلاء الآلاف من سكان مستوطنة سديروت تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في بلدية سديروت، يجري تجهيز أكثر من 4500 ساكن للإخلاء، ومن المتوقع أن يغادروا المدينة غدًا بطريقة منظمة، خوفًا من التصعيد بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".وأفاد موقع "بحداري حريديم" المقرب من المتشددين اليهود بأنه "خلال هذه الساعات، يتم تجميع القوائم والتنسيق مع فنادق الاستقبال ومواعيد المغادرة وترتيبات الحافلات"، مضيفا "الإخلاء الفعلي غدا".في غضون ذلك، بدأ مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع (جنوب) الاستعداد للتصعيد، وقام بنقل المرضى إلى المناطق المحصنة، تحسبا لإطلاق صواريخ.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح الملاجئ في مدن وسط البلاد، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي المفاجئ.كان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-بالمباني-ومنازل-المواطنين--1076820537.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/بسبب-التصعيد-مع-غزة-زيادة-بنسبة-290-في-طلب-الإسرائيليين-الدعم-النفسي-1076820804.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي

الرئيس الإسرائيلي يحث مواطنيه على الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية بعد قصف غزة

11:19 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أشاد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بقصف الطيران الحربي لبلاده لقطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، داعيا مواطنيه إلى الاستماع لتعليمات السلامة من قيادة الجبهة الداخلية.
وقال: "أهنئ الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على العمليات الشاملة والمكثفة لإحباط الإرهاب والدفاع عن دولة إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع هرتسوغ: "إننا نواجه العديد من التحديات الأمنية، التي تلزمنا بالتصرف بمسؤولية، والاستجابة لتعليمات الجبهة الداخلية".
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا بالمباني ومنازل المواطنين
10:59 GMT
في سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إجلاء الآلاف من سكان مستوطنة سديروت تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في بلدية سديروت، يجري تجهيز أكثر من 4500 ساكن للإخلاء، ومن المتوقع أن يغادروا المدينة غدًا بطريقة منظمة، خوفًا من التصعيد بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأفاد موقع "بحداري حريديم" المقرب من المتشددين اليهود بأنه "خلال هذه الساعات، يتم تجميع القوائم والتنسيق مع فنادق الاستقبال ومواعيد المغادرة وترتيبات الحافلات"، مضيفا "الإخلاء الفعلي غدا".
في غضون ذلك، بدأ مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع (جنوب) الاستعداد للتصعيد، وقام بنقل المرضى إلى المناطق المحصنة، تحسبا لإطلاق صواريخ.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح الملاجئ في مدن وسط البلاد، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي المفاجئ.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
بسبب التصعيد مع غزة.. زيادة بنسبة 290% في طلب الإسرائيليين الدعم النفسي
10:54 GMT
كان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.
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