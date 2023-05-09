https://sputnikarabic.ae/20230509/الرئيس-الجزائري-يعقد-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-السعودي-صور-1076832800.html
الرئيس الجزائري يعقد مباحثات مع وزير الخارجية السعودي... صور
الرئيس الجزائري يعقد مباحثات مع وزير الخارجية السعودي... صور
عقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:58+0000
2023-05-09T14:58+0000
2023-05-09T14:58+0000
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال بن فرحان، في كلمة له عقب لقاء الرئيس الجزائري، أن "هذه الزيارة تتعلق بالشأن العربي باعتبار أن الجزائر هي الرئيس الحالي للقمة العربية، في حين أن السعودية ستتسلم الرئاسة في الفترة المقبلة".وأضاف وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى الجزائر تأتي "استكمالًا للتعاون والتنسيق الوطيد بين السعودية والجزائر في كافة المجالات".وأشار إلى وجود "توافق تام في الرؤى بين البلدين".وأوضح أنه لمس "حرص الرئيس الجزائري على المضي قدمًا في كافة مجالات التعاون بين الجزائر والسعودية على المستوى الثنائي".كما أكد بن فرحان أن "هناك فرصًا كثيرة في إطار تعزيز التبادل التجاري مع ارتفاع مطّرد خلال السنوات الماضية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الجزائري يعقد مباحثات مع وزير الخارجية السعودي... صور
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عقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال بن فرحان
، في كلمة له عقب لقاء الرئيس الجزائري، أن "هذه الزيارة تتعلق بالشأن العربي باعتبار أن الجزائر هي الرئيس الحالي للقمة العربية، في حين أن السعودية ستتسلم الرئاسة في الفترة المقبلة".
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى الجزائر تأتي "استكمالًا للتعاون والتنسيق الوطيد بين السعودية والجزائر
في كافة المجالات".
وأشار إلى وجود "توافق تام في الرؤى بين البلدين".
وأوضح أنه لمس "حرص الرئيس الجزائري
على المضي قدمًا في كافة مجالات التعاون بين الجزائر والسعودية على المستوى الثنائي".
كما أكد بن فرحان أن "هناك فرصًا كثيرة في إطار تعزيز التبادل التجاري مع ارتفاع مطّرد خلال السنوات الماضية".