https://sputnikarabic.ae/20230509/الرئيس-الفلسطيني-يستقبل-المبعوث-الروسي-الخاص-لعملية-السلام-في-الشرق-الأوسط--1076822641.html
الرئيس الفلسطيني يستقبل المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
الرئيس الفلسطيني يستقبل المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T11:39+0000
2023-05-09T11:39+0000
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وبحسب النشرة الإعلامية للرئاسة االفلسطينية، جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع، و"التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية".وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدا "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".وبدوره، جدّد المبعوث الروسي، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.وحضر اللقاء، ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الرئاسة-الفلسطينية-تحمل-الحكومة-الإسرائيلية-مسؤولية-التصعيد-الخطير-الذي-يجر-المنطقة-للعنف-1076821742.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, العالم
الرئيس الفلسطيني يستقبل المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف.
وبحسب النشرة الإعلامية للرئاسة االفلسطينية، جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع، و"التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية".
وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدا "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".
وأكد الرئيس عباس، أهمية العلاقات الفلسطينية- الروسية، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وبدوره، جدّد المبعوث الروسي، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وحضر اللقاء، ممثل روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.