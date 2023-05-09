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السعودية... قرارات جديدة بخصوص العمالة المنزلية
السعودية... قرارات جديدة بخصوص العمالة المنزلية
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء، الخاص برسوم العمالة المنزلية بداية من بعد غد الخميس، الموافق 11... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:53+0000
2023-05-09T15:53+0000
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وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الموارد البشرية أن "المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 336، بتاريخ 15/6/1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ 9,600 ريال سنويًا لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم"، سيتم تطبيقه "اعتبارًا من تاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023".ولفتت الوزارة إلى أن "المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21/10/1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9,660 ريالًا عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة، التي تجاوزت 4 عمال للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار".واستثنى بيان الوزارة السعودية من هذا القرار "الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات".طالع أيضا: السعودية تستعد لإصدار آلية لتطبيق قرار التأمين ضد هروب العمالة المنزلية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية... قرارات جديدة بخصوص العمالة المنزلية
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قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء، الخاص برسوم العمالة المنزلية بداية من بعد غد الخميس، الموافق 11 مايو/ أيار الجاري.
وفق بيان نشرته
وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الموارد البشرية أن "المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 336، بتاريخ 15/6/1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ 9,600 ريال سنويًا لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم"، سيتم تطبيقه "اعتبارًا من تاريخ 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023".
ولفتت الوزارة
إلى أن "المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21/10/1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9,660 ريالًا عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة، التي تجاوزت 4 عمال للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار".
واستثنى بيان الوزارة السعودية من هذا القرار "الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح
لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات".