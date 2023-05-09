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https://sputnikarabic.ae/20230509/الصين-تتوعد-أوروبا-بـالرد-بقسوة-في-حال-فرض-عقوبات-على-شركاتها-1076834253.html
الصين تتوعد أوروبا بـ"الرد بقسوة" في حال فرض عقوبات على شركاتها
الصين تتوعد أوروبا بـ"الرد بقسوة" في حال فرض عقوبات على شركاتها
حذر وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على الشركات الصينية في إطار الإجراءات الجديدة المناهضة لروسيا. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:45+0000
2023-05-09T15:45+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأجرى وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، خلال زيارته لبرلين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيرته الألمانية، أنالينا بوربوك.وكما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية للصحفيين، فإن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ما زالت قيد الإعداد، وبالتالي، وبحسب قولها، من السابق لأوانه الحديث عن نتائج المشاورات حول هذا الموضوع.وأردفت بوربوك: "تحتاج شركات الأسلحة الروسية، المشاركة في الحرب بشكل أساسي، أن تتلقى سلعًا عسكرية".في الوقت نفسه، قال تشين جانغ للصحفيين، إن الصين لا تزود مناطق الأزمات بالأسلحة.وأضاف أنه يعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات الصينية في إطار العقوبات الجديدة المخططة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الصين "لن تترك مثل هذه الخطوة دون رد فعل".ووفقا للوزير، لدى الصين قوانينها الخاصة التي تنظم تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-روسيا-والصين-تواصلان-تعزيز-التعددية-القطبية-في-العالم--1076785015.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي

الصين تتوعد أوروبا بـ"الرد بقسوة" في حال فرض عقوبات على شركاتها

15:45 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / -
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حذر وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على الشركات الصينية في إطار الإجراءات الجديدة المناهضة لروسيا.
وأجرى وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، خلال زيارته لبرلين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيرته الألمانية، أنالينا بوربوك.
وكما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية للصحفيين، فإن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ما زالت قيد الإعداد، وبالتالي، وبحسب قولها، من السابق لأوانه الحديث عن نتائج المشاورات حول هذا الموضوع.
وأردفت بوربوك: "تحتاج شركات الأسلحة الروسية، المشاركة في الحرب بشكل أساسي، أن تتلقى سلعًا عسكرية".
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وفي هذا الصدد نحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نتحقق في عملية المفاوضات الجارية، من الإجراءات التي يمكن أن تضمن أن البضائع الخاضعة للعقوبات لن تقع في الأيدي الخطأ، فهي ليست موجهة ضد أي دولة بعينها، بل إنها موجهة ضد السلع الخاضعة للعقوبات، لكننا نتوقع أن يكون لجميع الدول، بما في ذلك الصين، التأثير المناسب على شركاتها.

في الوقت نفسه، قال تشين جانغ للصحفيين، إن الصين لا تزود مناطق الأزمات بالأسلحة.
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هناك تبادل اقتصادي طبيعي بين الشركات الصينية والروسية، ولا ينبغي تعطيل هذا التعاون.

وأضاف أنه يعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات الصينية في إطار العقوبات الجديدة المخططة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الصين "لن تترك مثل هذه الخطوة دون رد فعل".
سنرد بقسوة لحماية المصالح المشروعة لبلدنا وشركاتنا.
ووفقا للوزير، لدى الصين قوانينها الخاصة التي تنظم تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
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