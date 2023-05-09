https://sputnikarabic.ae/20230509/العراق-ملتزمون-بحصة-لبنان-من-الوقود-1076834553.html
العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود
العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود
أكد وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بحصة لبنان من الوقود. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:58+0000
2023-05-09T15:58+0000
2023-05-09T15:58+0000
العراق
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال زيارته لبنان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال وزير العمل إن "العراق ملتزم بحصة لبنان من الوقود، ويعمل على زيادة الحصة".وأضاف الوزير العراقي أن هناك دراسة تقنية للتأكد من الشفافية في هذا المجال.وشدد الوزير الأسدي على دعم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني للبنان، معتبرًا أن هذا "يعد موقفا استراتيجيًا للحكومة العراقية".من جهته، قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيروم، إنه بصدد توقيع اتفاقية مع نظيره العراقي، لحماية حقوق العمالة في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الطاقة-الإيراني-يعلن-التوصل-لاتفاقات-جيدة-مع-العراق-لحل-قضايا-المياه-1076796157.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود
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أكد وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بحصة لبنان من الوقود.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال زيارته لبنان، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال وزير العمل إن "العراق ملتزم بحصة لبنان من الوقود، ويعمل على زيادة الحصة".
وأضاف الوزير العراقي أن هناك دراسة تقنية للتأكد من الشفافية في هذا المجال.
وشدد الوزير الأسدي على دعم رئيس الوزراء العراقي
، محمد شياع السوداني للبنان، معتبرًا أن هذا "يعد موقفا استراتيجيًا للحكومة العراقية".
من جهته، قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيروم، إنه بصدد توقيع اتفاقية مع نظيره العراقي، لحماية حقوق العمالة في البلدين.