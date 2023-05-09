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العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود
العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود
أكد وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بحصة لبنان من الوقود. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:58+0000
2023-05-09T15:58+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال زيارته لبنان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال وزير العمل إن "العراق ملتزم بحصة لبنان من الوقود، ويعمل على زيادة الحصة".وأضاف الوزير العراقي أن هناك دراسة تقنية للتأكد من الشفافية في هذا المجال.وشدد الوزير الأسدي على دعم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني للبنان، معتبرًا أن هذا "يعد موقفا استراتيجيًا للحكومة العراقية".من جهته، قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيروم، إنه بصدد توقيع اتفاقية مع نظيره العراقي، لحماية حقوق العمالة في البلدين.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود

15:58 GMT 09.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بحصة لبنان من الوقود.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال زيارته لبنان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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وقال وزير العمل إن "العراق ملتزم بحصة لبنان من الوقود، ويعمل على زيادة الحصة".
وأضاف الوزير العراقي أن هناك دراسة تقنية للتأكد من الشفافية في هذا المجال.
وشدد الوزير الأسدي على دعم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني للبنان، معتبرًا أن هذا "يعد موقفا استراتيجيًا للحكومة العراقية".
من جهته، قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيروم، إنه بصدد توقيع اتفاقية مع نظيره العراقي، لحماية حقوق العمالة في البلدين.
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