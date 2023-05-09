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https://sputnikarabic.ae/20230509/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-بالمباني-ومنازل-المواطنين--1076820537.html
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا بالمباني ومنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا بالمباني ومنازل المواطنين
خلف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أضراراً جسيمة في منازل مواطنين وعدد من المرافق، وكانت 40 طائرة إسرائيلية نفذت غارات على أهداف تابعة لـ "حركة الجهاد... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:59+0000
2023-05-09T10:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وطال القصف الإسرائيلي ثلاث شقق في ثلاثة مبانٍ مرتفعة، وخلف دماراً في المباني المجاورة وفي منازل المواطنين، وطالت الشظايا المباني المحاذية، وأصيب الأطفال بالخوف الشديد.وقال نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين في غزة لوكالة "سبوتنيك": "هذه جريمة متكاملة الأركان ترتكبها الحكومة الفاشية الإسرائيلية المتطرفة، وتريد أن تصدر أزماتها على حساب الشعب الفلسطيني، لكن وحدة الساحات هي حاضرة وجاهزة للجم حماقات الاحتلال".وأضاف خميس الهيثم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة "سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني متوحد خلف خيار المقاومة، وفصائل المقاومة ومن خلال الغرفة المشتركة هي تنسق فيما بينها، ولن يمر هذا العدوان مرور الكرام، ونقول للاحتلال لن تسقط البندقية، وباغتيال القادة لن تنتهي الفكرة ويخلف القائد ألف قائد".وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نعت قادتها الثلاثة الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وهم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.وتوعد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي في بيان قائلا إن "المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال".وكانت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة قد هدأت بعدما شهدت الأسبوع الماضي قصفا متبادلا أوقع قتيلاً وخمسة جرحى في الجانب الفلسطيني وثلاثة جرحى في الجانب الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تبدأ موجة تصعيد جديدة بعد القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا بالمباني ومنازل المواطنين

10:59 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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خلف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أضراراً جسيمة في منازل مواطنين وعدد من المرافق، وكانت 40 طائرة إسرائيلية نفذت غارات على أهداف تابعة لـ "حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، من بينها منازل لقياديين في حركة الجهاد في منطقة مكتظة بالسكان، ما أدى الى مقتل 13 فلسطينياً، من بينهم ثلاثة قادة عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 آخرين.
وطال القصف الإسرائيلي ثلاث شقق في ثلاثة مبانٍ مرتفعة، وخلف دماراً في المباني المجاورة وفي منازل المواطنين، وطالت الشظايا المباني المحاذية، وأصيب الأطفال بالخوف الشديد.
وقال نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين في غزة لوكالة "سبوتنيك": "هذه جريمة متكاملة الأركان ترتكبها الحكومة الفاشية الإسرائيلية المتطرفة، وتريد أن تصدر أزماتها على حساب الشعب الفلسطيني، لكن وحدة الساحات هي حاضرة وجاهزة للجم حماقات الاحتلال".
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف خميس الهيثم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة "سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني متوحد خلف خيار المقاومة، وفصائل المقاومة ومن خلال الغرفة المشتركة هي تنسق فيما بينها، ولن يمر هذا العدوان مرور الكرام، ونقول للاحتلال لن تسقط البندقية، وباغتيال القادة لن تنتهي الفكرة ويخلف القائد ألف قائد".
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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09:30 GMT
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نعت قادتها الثلاثة الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وهم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.
وتوعد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي في بيان قائلا إن "المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال".
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف اضراراً بمباني وبمنازل المواطنين
وكانت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة قد هدأت بعدما شهدت الأسبوع الماضي قصفا متبادلا أوقع قتيلاً وخمسة جرحى في الجانب الفلسطيني وثلاثة جرحى في الجانب الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تبدأ موجة تصعيد جديدة بعد القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
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