https://sputnikarabic.ae/20230509/القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-يخلف-أضرارا-بالمباني-ومنازل-المواطنين--1076820537.html

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا بالمباني ومنازل المواطنين

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يخلف أضرارا بالمباني ومنازل المواطنين

خلف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أضراراً جسيمة في منازل مواطنين وعدد من المرافق، وكانت 40 طائرة إسرائيلية نفذت غارات على أهداف تابعة لـ "حركة الجهاد... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T10:59+0000

2023-05-09T10:59+0000

2023-05-09T10:59+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وطال القصف الإسرائيلي ثلاث شقق في ثلاثة مبانٍ مرتفعة، وخلف دماراً في المباني المجاورة وفي منازل المواطنين، وطالت الشظايا المباني المحاذية، وأصيب الأطفال بالخوف الشديد.وقال نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين في غزة لوكالة "سبوتنيك": "هذه جريمة متكاملة الأركان ترتكبها الحكومة الفاشية الإسرائيلية المتطرفة، وتريد أن تصدر أزماتها على حساب الشعب الفلسطيني، لكن وحدة الساحات هي حاضرة وجاهزة للجم حماقات الاحتلال".وأضاف خميس الهيثم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة "سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني متوحد خلف خيار المقاومة، وفصائل المقاومة ومن خلال الغرفة المشتركة هي تنسق فيما بينها، ولن يمر هذا العدوان مرور الكرام، ونقول للاحتلال لن تسقط البندقية، وباغتيال القادة لن تنتهي الفكرة ويخلف القائد ألف قائد".وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نعت قادتها الثلاثة الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وهم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.وتوعد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي في بيان قائلا إن "المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، كل السيناريوهات والخيارات مفتوحة أمام المقاومة للرد على جرائم الاحتلال".وكانت الجبهة بين إسرائيل وقطاع غزة قد هدأت بعدما شهدت الأسبوع الماضي قصفا متبادلا أوقع قتيلاً وخمسة جرحى في الجانب الفلسطيني وثلاثة جرحى في الجانب الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تبدأ موجة تصعيد جديدة بعد القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل