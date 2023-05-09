https://sputnikarabic.ae/20230509/المتحدث-باسم-حماس-لـسبوتنيك-ردنا-على-إسرائيل-يوازي-جريمتها-1076816639.html

المتحدث باسم حماس لـ"سبوتنيك": ردنا على إسرائيل يوازي جريمتها

المتحدث باسم حماس لـ"سبوتنيك": ردنا على إسرائيل يوازي جريمتها

توعدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بالرد على ما سمته "الجريمة الإسرائيلية" بحق قطاع غزة، مؤكدة أن الرد "سيكون موحدا". 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T10:02+0000

2023-05-09T10:02+0000

2023-05-09T10:02+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447944_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e82a1c40fc318b638c3ad74c147d1911.jpg

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها الناطق باسم الحركة حازم قاسم لوكالة "سبوتنيك" بعد قصف إسرائيلي مفاجئ على القطاع أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات و3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي".وقال قاسم: "الاحتلال ارتكب جريمة كبيرة تضاف إلى سلسلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حيث استهدف فجر اليوم الثلاثاء، المناطق المدنية في قطاع غزة، ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء والمدنيين وبعض قيادات المقاومة".وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي تصرف كالعادة باستهتار مع كل الوساطات التي تدخلت لإقرار وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "إسرائيل تستهدف الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم، سواء في الضفة أو قطاع غزة والقدس وفي الداخل المحتل، حيث ارتقى الأسبوع الماضي عدد من القتلى بدءًا من الأسير خضر عدنان، ومرورا باغتيال 3 من كتائب القسام في نابلس وطولكرم، وقتل أحد الشباب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".وأوضح قاسم أن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تؤكد أن هذه الحكومة تبيت النية لتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفًا: "سبق وحذرنا منذ وصول هذه الحكومة (برئاسة بنيامين نتنياهو) بشخصياتها المتطرفة والإرهابية أنها ستكون بوابة لتصعيد ميداني كبير، وهو ما يحدث في الوقت الراهن".وأكد على عدم تواصل أي من الأطراف التي رعت هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة حتى الآن مع الحركة.وتابع: "الاحتلال هو من بادر وارتكب هذه الجريمة، وقتل المدنيين واغتال عددا من قيادات المقاومة، ومن الطبيعي أن يكون هناك رد بما يوازي هذه الجريمة، وأي طرف يريد أن يتحرك عليه التوجه أولا للطرف المتسبب في اندلاع هذا التصعيد، وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي بادر بهذه العملية".وبسؤاله عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لنقض هدنة وقف إطلاق النار، اعتبر أن هذا النقض بات أمرًا معتادًا، حيث لا تلتزم إسرائيل عمليًا بالاتفاقيات أو المعاهدات التي تبرمها.وأشار قاسم إلى "محاولة الاحتلال الهروب من مشاكله وأزماته الداخلية باتجاه تفجير الأوضاع مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، حيث يريد كذلك الهروب من عجزه في حسم المعركة بالضفة الغربية حيث يصطدم هناك مع المقاومة عبر تفجير الأوضاع في غزة".ولفت إلى أن "الاحتلال يهرب بهذه الجريمة من حالة العجز التي يواجهها في إنهاء الوجود الفلسطيني العربي والإسلامي في القدس الشريف، وتشبث الشعب الفلسطيني بالمسجد الأقصى المبارك؛ فلجأ إلى تفجير الأوضاع بهذه الطريقة، عدا على أن العدوان جزء من سياته الأصيلة القائمة على استمرار العدوان والتعدي على الشعب الفلسطيني".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح الملاجئ في مدن وسط البلاد، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي المفاجئ.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن بلديات كفار سابا ورعنانا وهرتسليا ويافنه وبات يام وريشون لتسيون الواقعة في محيط مدينة تل أبيب أعلنت فتح الملاجئ.كما فتحت مدينتا بئر السبع وعسقلان (جنوب) الملاجئ بعد مخاوف من إطلاق رشقات صاروخية من "الجهاد الإسلامي" ردا على اغتيال قادتها.ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بـ "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفة أن إسرائيل تتوقع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع عزة.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيني، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/الدرع-والسهم-عملية-إسرائيلية-مفاجئة-على-غزة-لماذا-الآن؟-1076808929.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/هنية-المقاومة-وحدها-ستحدد-الطريقة-التي-تؤلم-إسرائيل-1076814285.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/إسرائيل-حزب-بن-غفير-يعلن-العودة-للتصويت-في-الكنيست-بعد-اغتيالات-غزة-1076813417.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم