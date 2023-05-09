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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/المدفعية-الروسية-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-في-ضواحي-خيرسون-1076815647.html
المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون
المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المدفعية الروسية دمرت مدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" ومنظومة "غراد" ملرس بالقرب من خيرسون. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T09:23+0000
2023-05-09T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضاف المصدر أنه "في الليل دمرت المدفعية في منطقة سادوفويه مدفع هاوتزر" 2 إس 3" أكاتسيا" وذخيرته والطاقم المكون من خمسة أشخاص".وأفاد المصدر: "يوم أمس الاثنين، دمرت المدفعية الروسية منظومة بي إم-21" غراد وذخيرته وقضت على 3 جنود بالقرب من بورغونكا".تشن القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.وفي الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وجورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-قاذفة-روسية-تقصف-جسرا-عائما-للقوات-الأوكرانية-1076805600.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون

09:23 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المدفعية الروسية دمرت مدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" ومنظومة "غراد" ملرس بالقرب من خيرسون.
وأضاف المصدر أنه "في الليل دمرت المدفعية في منطقة سادوفويه مدفع هاوتزر" 2 إس 3" أكاتسيا" وذخيرته والطاقم المكون من خمسة أشخاص".
وأفاد المصدر: "يوم أمس الاثنين، دمرت المدفعية الروسية منظومة بي إم-21" غراد وذخيرته وقضت على 3 جنود بالقرب من بورغونكا".
تشن القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.
وفي الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وجورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.
طائرة ناقلة من طراز إيل-78 وحاملة صواريخ القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: قاذفة روسية تقصف جسرا عائما للقوات الأوكرانية
03:01 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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