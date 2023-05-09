https://sputnikarabic.ae/20230509/المدفعية-الروسية-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-في-ضواحي-خيرسون-1076815647.html
المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون
المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المدفعية الروسية دمرت مدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" ومنظومة "غراد" ملرس بالقرب من خيرسون. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T09:23+0000
2023-05-09T09:23+0000
2023-05-09T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضاف المصدر أنه "في الليل دمرت المدفعية في منطقة سادوفويه مدفع هاوتزر" 2 إس 3" أكاتسيا" وذخيرته والطاقم المكون من خمسة أشخاص".وأفاد المصدر: "يوم أمس الاثنين، دمرت المدفعية الروسية منظومة بي إم-21" غراد وذخيرته وقضت على 3 جنود بالقرب من بورغونكا".تشن القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.وفي الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وجورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-قاذفة-روسية-تقصف-جسرا-عائما-للقوات-الأوكرانية-1076805600.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون
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قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن المدفعية الروسية دمرت مدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" ومنظومة "غراد" ملرس بالقرب من خيرسون.
وأضاف المصدر أنه "في الليل دمرت المدفعية في منطقة سادوفويه مدفع هاوتزر" 2 إس 3" أكاتسيا" وذخيرته والطاقم المكون من خمسة أشخاص".
وأفاد المصدر: "يوم أمس الاثنين، دمرت المدفعية الروسية منظومة بي إم-21" غراد وذخيرته وقضت على 3 جنود بالقرب من بورغونكا".
تشن القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.
وفي الليلة الماضية فقط، وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت نحو 30 قذيفة في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وجورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.