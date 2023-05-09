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https://sputnikarabic.ae/20230509/المعارضة-الباكستانية-تدعو-إلى-احتجاجات-حاشدة-بعد-اعتقال-رئيس-الوزراء-السابق-1076829251.html
المعارضة الباكستانية تدعو إلى احتجاجات حاشدة بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق
المعارضة الباكستانية تدعو إلى احتجاجات حاشدة بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق
دعت المعارضة الباكستانية إلى تنظيم مسيرات حاشدة عقب اعتقال عمران خان، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "حركة الإنصاف" المعارض. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:10+0000
2023-05-09T14:10+0000
باكستان
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وكتب حزب "حركة الإنصاف"، في صحفته على "تويتر": "حان وقتك، يا شعب باكستان. كان خان دائما إلى جانبك، والآن حان الوقت للوقوف إلى جانبه".وأصدرت محكمة باكستانية، نهاية الشهر الماضي، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.وفي وقت سابق، فتح مكتب التقارير الوطنية تحقيقا في نشاط عمران خان وزوجته وقادة حزب "حركة الإنصاف" المعارض الذين أسسوا، وبحسب المحققين، صندوقا لإنشاء "جامعة القدير"، والتي تسببت أفعالها في إلحاق أضرار في خزينة باكستان بقيمة 50 مليار روبية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/إلقاء-القبض-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-في-مشهد-دراماتيكي-فيديو--1076821106.html
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باكستان, رئيس وزراء باكستان, العالم
باكستان, رئيس وزراء باكستان, العالم

المعارضة الباكستانية تدعو إلى احتجاجات حاشدة بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق

14:10 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / ARIF ALIرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / ARIF ALI
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دعت المعارضة الباكستانية إلى تنظيم مسيرات حاشدة عقب اعتقال عمران خان، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "حركة الإنصاف" المعارض.
وكتب حزب "حركة الإنصاف"، في صحفته على "تويتر": "حان وقتك، يا شعب باكستان. كان خان دائما إلى جانبك، والآن حان الوقت للوقوف إلى جانبه".
وأصدرت محكمة باكستانية، نهاية الشهر الماضي، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
إلقاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في مشهد دراماتيكي... فيديو
10:42 GMT
وفي وقت سابق، فتح مكتب التقارير الوطنية تحقيقا في نشاط عمران خان وزوجته وقادة حزب "حركة الإنصاف" المعارض الذين أسسوا، وبحسب المحققين، صندوقا لإنشاء "جامعة القدير"، والتي تسببت أفعالها في إلحاق أضرار في خزينة باكستان بقيمة 50 مليار روبية.
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