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https://sputnikarabic.ae/20230509/المعدات-العسكرية-المشاركة-في-العرض-تتجه-إلى-الساحة-الحمراء-في-موسكو-فيديو-1076806501.html
المعدات العسكرية المشاركة في العرض تتجه إلى الساحة الحمراء في موسكو... فيديو
المعدات العسكرية المشاركة في العرض تتجه إلى الساحة الحمراء في موسكو... فيديو
تحركت قافلة المعدات العسكرية المشاركة في موكب النصر نحو الساحة الحمراء في موسكو. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T05:03+0000
2023-05-09T05:03+0000
رصد عسكري
روسيا
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من المتوقع أن تكون الدبابة السوفيتية تي-34 من فترة الحرب الوطنية العظمى على رأس القافلة. وسيتبعها المعدات الحديثة:"تيغر-إم"و"في بي كي-أورال" متعددة الأغراض، والتي أثبتت نفسها في العملية الخاصة لحماية دونباس.علاوة على ذلك، يتم التخطيط لعرض المركبات القتالية الأثقل: المنظومة الطاروخية "إسكندر-إم" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-400" ومنظومة الصواريخ الاستراتيجية "يارس".وسيشارك في احتفالات الذكرى 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى كل من رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس قيرغيزستان صادر جاباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

المعدات العسكرية المشاركة في العرض تتجه إلى الساحة الحمراء في موسكو... فيديو

05:03 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
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تحركت قافلة المعدات العسكرية المشاركة في موكب النصر نحو الساحة الحمراء في موسكو.
من المتوقع أن تكون الدبابة السوفيتية تي-34 من فترة الحرب الوطنية العظمى على رأس القافلة. وسيتبعها المعدات الحديثة:"تيغر-إم"و"في بي كي-أورال" متعددة الأغراض، والتي أثبتت نفسها في العملية الخاصة لحماية دونباس.
علاوة على ذلك، يتم التخطيط لعرض المركبات القتالية الأثقل: المنظومة الطاروخية "إسكندر-إم" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-400" ومنظومة الصواريخ الاستراتيجية "يارس".
وسيشارك في احتفالات الذكرى 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى كل من رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس قيرغيزستان صادر جاباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
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