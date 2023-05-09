https://sputnikarabic.ae/20230509/المغرب-يشهد-أول-زراعة-قانونية-للقنب-الهندي-مخدر-الحشيش-1076833357.html

المغرب يشهد أول زراعة قانونية للقنب الهندي "مخدر الحشيش"

المغرب يشهد أول زراعة قانونية للقنب الهندي "مخدر الحشيش"

شهدت المملكة المغربية، أمس الاثنين، أول زراعة قانونية لنبتة القنب الهندي في البلاد، في إقليم تاونات شمالي البلاد. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T15:09+0000

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ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فقد شهد مندوبون عن المصالح الحكومية المختصة، أمس الاثنين، زراعة أول بذرة للقنب الهندي بشكل قانوني في إقليم تاونات، داخل مشاتل مغطاة.وأوضح الموقع المغربي أن المستثمرين قاموا قبل عملية الزراعة بتوقيع "اتفاقيات بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات العمومية، مع التعاونيات والفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة في كل من أقاليم تاونات شفشاون والحسيمة".وتقضي تلك الاتفاقيات بـ "تزويد الفلاحين ببذور ذات جودة عالية، مع مواكبة التعاونيات في مرحلة الإنبات وتحضير الشتلات في البيوت البلاستيكية في درجة حرارة متحكم فيها، ووضع فريق عمل من المهندسين والتقنيين الفلاحيين رهن إشارة الفلاحين والتعاونيات، وتزويدهم بالمدخلات الفلاحية من أسمدة وأدوية مناسبة بأثمان مناسبة".ونقل الموقع، عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أنه "تم تقريبا توزيع بذور صالحة لزراعة 105 هكتارات، وذلك على أزيد من 170 فلاحا".يشار إلى أن قانون تنظيم زراعة القنب الهندي ينص على "منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، في المناطق الثلاث المقننة، وهي عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة، وثانيها إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات".أما باقي الأنشطة فتتولاها شركات، في حسبانها أنشطة تقوم على "تحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته".طالع أيضا: هذه خارطة مناطق زراعة "القنب الهندي" في المغرب

https://sputnikarabic.ae/20221012/ما-الأثر-الاقتصادي-الذي-يحققه-المغرب-من-زيادة-مساحات-القنب-الهندي--1068934826.html

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