https://sputnikarabic.ae/20230509/الممرضات-ومساعدات-التمريض-اللواتي-ساهمن-بالنصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-1076687589.html

الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى

الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى

يصادف عيد النصر في 9 مايو/ أيار من كل عام، تحتفل روسيا في هذا اليوم بالنصر الذي أحرزته مع غيرها من الجمهوريات السوفييتية، على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

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وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفييتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، حينما دحرت قواتها فلول قوات ألمانيا النازية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية في 22 من يونيو/ حزيران 1941. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفييتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين في يدها، وتم توقيع صك الاستلام الألماني، ومن ثم الإعلان عن الانتصار في التاسع من مايو من عام 1945.اقرأ أيضا - كيف أعلن ستالين عن بداية الحرب الوطنية العظمىليس فقط الجنود من حاربوا في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، بل الشعب عامة، كل على طريقته، والممرضات ومساعدات التمريض لعبن دورًا هامًا في إسعاف المواطنين والجنود الجرحى، ليس فقط في المشافي والمستوصفات بل على أرض المعركة نفسها. تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.

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фото, صور, عيد النصر, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, أخبار روسيا اليوم, روسيا