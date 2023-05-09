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https://sputnikarabic.ae/20230509/الممرضات-ومساعدات-التمريض-اللواتي-ساهمن-بالنصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-1076687589.html
الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى
الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى
يصادف عيد النصر في 9 مايو/ أيار من كل عام، تحتفل روسيا في هذا اليوم بالنصر الذي أحرزته مع غيرها من الجمهوريات السوفييتية، على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T06:00+0000
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عيد النصر
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
أخبار روسيا اليوم
روسيا
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وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفييتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، حينما دحرت قواتها فلول قوات ألمانيا النازية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية في 22 من يونيو/ حزيران 1941. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفييتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين في يدها، وتم توقيع صك الاستلام الألماني، ومن ثم الإعلان عن الانتصار في التاسع من مايو من عام 1945.اقرأ أيضا - كيف أعلن ستالين عن بداية الحرب الوطنية العظمىليس فقط الجنود من حاربوا في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، بل الشعب عامة، كل على طريقته، والممرضات ومساعدات التمريض لعبن دورًا هامًا في إسعاف المواطنين والجنود الجرحى، ليس فقط في المشافي والمستوصفات بل على أرض المعركة نفسها. تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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фото, صور, عيد النصر, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, أخبار روسيا اليوم, روسيا
фото, صور, عيد النصر, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, أخبار روسيا اليوم, روسيا

الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى

06:00 GMT 09.05.2023
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يصادف عيد النصر في 9 مايو/ أيار من كل عام، تحتفل روسيا في هذا اليوم بالنصر الذي أحرزته مع غيرها من الجمهوريات السوفييتية، على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفييتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها، حينما دحرت قواتها فلول قوات ألمانيا النازية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية في 22 من يونيو/ حزيران 1941. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفييتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين في يدها، وتم توقيع صك الاستلام الألماني، ومن ثم الإعلان عن الانتصار في التاسع من مايو من عام 1945.
اقرأ أيضا - كيف أعلن ستالين عن بداية الحرب الوطنية العظمى
ليس فقط الجنود من حاربوا في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، بل الشعب عامة، كل على طريقته، والممرضات ومساعدات التمريض لعبن دورًا هامًا في إسعاف المواطنين والجنود الجرحى، ليس فقط في المشافي والمستوصفات بل على أرض المعركة نفسها. تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.
© Sputnik . Vladimir Minkevich / الانتقال إلى بنك الصور

تقوم الممرضة يلينا كوفالتشيوك بإخراج جندي جريح من ساحة المعركة خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

تقوم الممرضة يلينا كوفالتشيوك بإخراج جندي جريح من ساحة المعركة خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Minkevich
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تقوم الممرضة يلينا كوفالتشيوك بإخراج جندي جريح من ساحة المعركة خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

© Sputnik . Vsevolod Tarasevich / الانتقال إلى بنك الصور

ممرضون يقدمون الإسعافات الأولية لضحايا القصف في لينينغراد (سانت بطرسبورغ الحالية) في شارع سوتسياليستيتشيسكايا.

ممرضون يقدمون الإسعافات الأولية لضحايا القصف في لينينغراد (سانت بطرسبورغ الحالية) في شارع سوتسياليستيتشيسكايا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vsevolod Tarasevich
/
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ممرضون يقدمون الإسعافات الأولية لضحايا القصف في لينينغراد (سانت بطرسبورغ الحالية) في شارع سوتسياليستيتشيسكايا.

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ممرضة بالكتيبة الطبية تكتب رسالة لأقاربها بإملاء من جندي جريح. من موقع جبهة البلطيق الأولى.

ممرضة بالكتيبة الطبية تكتب رسالة لأقاربها بإملاء من جندي جريح. من موقع جبهة البلطيق الأولى. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Sergey Baranov
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ممرضة بالكتيبة الطبية تكتب رسالة لأقاربها بإملاء من جندي جريح. من موقع جبهة البلطيق الأولى.

© Sputnik . G. Shierbakov / الانتقال إلى بنك الصور

يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.

يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . G. Shierbakov
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يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.

© Sputnik . Nikolai Vikhirev / الانتقال إلى بنك الصور

تحرير أوكرانيا من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). تظهر في الصورة ممرضة تقدم الرعاية الطبية لجندي جريح خلال معركة بالقرب من كييف.

تحرير أوكرانيا من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). تظهر في الصورة ممرضة تقدم الرعاية الطبية لجندي جريح خلال معركة بالقرب من كييف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nikolai Vikhirev
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تحرير أوكرانيا من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). تظهر في الصورة ممرضة تقدم الرعاية الطبية لجندي جريح خلال معركة بالقرب من كييف.

© Sputnik . Nikolay Asnin / الانتقال إلى بنك الصور

الممرضات ومساعدات التمريض أثناء معالجة الجنود في مستشفى ميداني.

الممرضات ومساعدات التمريض أثناء معالجة الجنود في مستشفى ميداني. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nikolay Asnin
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الممرضات ومساعدات التمريض أثناء معالجة الجنود في مستشفى ميداني.

© Sputnik . Evgenyi Koktyish / الانتقال إلى بنك الصور

ممرضة في مفرزة المقاومين "باسم غ.إ. كوتوفسكي" تضم الجرحى خلال المعركة. مقاطعة بينسك، بيلاروسيا، 31 مارس/ آذار 1943.

ممرضة في مفرزة المقاومين &quot;باسم غ.إ. كوتوفسكي&quot; تضم الجرحى خلال المعركة. مقاطعة بينسك، بيلاروسيا، 31 مارس/ آذار 1943. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgenyi Koktyish
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ممرضة في مفرزة المقاومين "باسم غ.إ. كوتوفسكي" تضم الجرحى خلال المعركة. مقاطعة بينسك، بيلاروسيا، 31 مارس/ آذار 1943.

© Sputnik . Anatoliy Garanin / الانتقال إلى بنك الصور

في محطة نقل الدم في موسكو، عام 1941. (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)

 في محطة نقل الدم في موسكو، عام 1941. (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945) - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anatoliy Garanin
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في محطة نقل الدم في موسكو، عام 1941. (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)

© Sputnik . Yakov Ryumkin  / الانتقال إلى بنك الصور

ممرضة تقدم الإسعافات الأولية لرجل جريح خلال الحرب الوطنية العظمى.

ممرضة تقدم الإسعافات الأولية لرجل جريح خلال الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yakov Ryumkin
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ممرضة تقدم الإسعافات الأولية لرجل جريح خلال الحرب الوطنية العظمى.

© Sputnik . G. Shierbakov / الانتقال إلى بنك الصور

يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.

يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . G. Shierbakov
/
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يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.

© Sputnik . Georgy Zelma / الانتقال إلى بنك الصور

22 يونيو/ حزيران عام 1941، ممرضات بساعدن الجرحى الأوائل بعد الغارة الجوية النازية بالقرب من كيشيناو في مولدوفا. (بداية الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)

 22 يونيو/ حزيران عام 1941، ممرضات بساعدن الجرحى الأوائل بعد الغارة الجوية النازية بالقرب من كيشيناو في مولدوفا. (بداية الحرب الوطنية العظمى 1941-1945) - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Georgy Zelma
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22 يونيو/ حزيران عام 1941، ممرضات بساعدن الجرحى الأوائل بعد الغارة الجوية النازية بالقرب من كيشيناو في مولدوفا. (بداية الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)

© Sputnik . Boris Kudoyarov / الانتقال إلى بنك الصور

الممرضات في شتاء الحرب الوطنية العظمى، 31 يناير/ كانون الثاني 1942

الممرضات في شتاء الحرب الوطنية العظمى، 31 يناير/ كانون الثاني 1942 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Boris Kudoyarov
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الممرضات في شتاء الحرب الوطنية العظمى، 31 يناير/ كانون الثاني 1942

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ممرضات يقدمن الزهور للجنود الجرحى في مستشفى بموسكو، عام 1941

ممرضات يقدمن الزهور للجنود الجرحى في مستشفى بموسكو، عام 1941 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anatoliy Garanin
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ممرضات يقدمن الزهور للجنود الجرحى في مستشفى بموسكو، عام 1941

© Sputnik . Leonid Korobov / الانتقال إلى بنك الصور

التسريح الأول بعد الاستيلاء على برلين. الممرضات يستعدون للعودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945),

التسريح الأول بعد الاستيلاء على برلين. الممرضات يستعدون للعودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945), - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Leonid Korobov
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التسريح الأول بعد الاستيلاء على برلين. الممرضات يستعدون للعودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945),

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