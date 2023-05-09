الممرضات ومساعدات التمريض اللواتي ساهمن بالنصر في الحرب الوطنية العظمى
تقوم الممرضة يلينا كوفالتشيوك بإخراج جندي جريح من ساحة المعركة خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
تقوم الممرضة يلينا كوفالتشيوك بإخراج جندي جريح من ساحة المعركة خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
ممرضون يقدمون الإسعافات الأولية لضحايا القصف في لينينغراد (سانت بطرسبورغ الحالية) في شارع سوتسياليستيتشيسكايا.
ممرضون يقدمون الإسعافات الأولية لضحايا القصف في لينينغراد (سانت بطرسبورغ الحالية) في شارع سوتسياليستيتشيسكايا.
ممرضة بالكتيبة الطبية تكتب رسالة لأقاربها بإملاء من جندي جريح. من موقع جبهة البلطيق الأولى.
ممرضة بالكتيبة الطبية تكتب رسالة لأقاربها بإملاء من جندي جريح. من موقع جبهة البلطيق الأولى.
يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.
يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.
تحرير أوكرانيا من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). تظهر في الصورة ممرضة تقدم الرعاية الطبية لجندي جريح خلال معركة بالقرب من كييف.
تحرير أوكرانيا من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). تظهر في الصورة ممرضة تقدم الرعاية الطبية لجندي جريح خلال معركة بالقرب من كييف.
الممرضات ومساعدات التمريض أثناء معالجة الجنود في مستشفى ميداني.
الممرضات ومساعدات التمريض أثناء معالجة الجنود في مستشفى ميداني.
ممرضة في مفرزة المقاومين "باسم غ.إ. كوتوفسكي" تضم الجرحى خلال المعركة. مقاطعة بينسك، بيلاروسيا، 31 مارس/ آذار 1943.
ممرضة في مفرزة المقاومين "باسم غ.إ. كوتوفسكي" تضم الجرحى خلال المعركة. مقاطعة بينسك، بيلاروسيا، 31 مارس/ آذار 1943.
في محطة نقل الدم في موسكو، عام 1941. (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
في محطة نقل الدم في موسكو، عام 1941. (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
ممرضة تقدم الإسعافات الأولية لرجل جريح خلال الحرب الوطنية العظمى.
ممرضة تقدم الإسعافات الأولية لرجل جريح خلال الحرب الوطنية العظمى.
يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.
يكاتيرينا ميخائيلوفنا-ديومينا إلاريونوفنا، مرشدة طبية في كتيبة المشاة البحرية المنفصلة 369 ومدرب طبي أول في الشركة الموحدة لمرافقة ساحلية مفرزة لأسطول الدانوب العسكري؛ المرأة الوحيدة التي خدمت في سلاح مشاة البحرية آنذاك. بطلة الاتحاد السوفيتي باعتبار مرسوم صدر في 5 مايو/ أيار 1990.
22 يونيو/ حزيران عام 1941، ممرضات بساعدن الجرحى الأوائل بعد الغارة الجوية النازية بالقرب من كيشيناو في مولدوفا. (بداية الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
22 يونيو/ حزيران عام 1941، ممرضات بساعدن الجرحى الأوائل بعد الغارة الجوية النازية بالقرب من كيشيناو في مولدوفا. (بداية الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
الممرضات في شتاء الحرب الوطنية العظمى، 31 يناير/ كانون الثاني 1942
الممرضات في شتاء الحرب الوطنية العظمى، 31 يناير/ كانون الثاني 1942
ممرضات يقدمن الزهور للجنود الجرحى في مستشفى بموسكو، عام 1941
ممرضات يقدمن الزهور للجنود الجرحى في مستشفى بموسكو، عام 1941
التسريح الأول بعد الاستيلاء على برلين. الممرضات يستعدون للعودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945),
التسريح الأول بعد الاستيلاء على برلين. الممرضات يستعدون للعودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941-1945),