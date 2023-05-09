https://sputnikarabic.ae/20230509/بايدن-يجتمع-مع-قادة-الكونغرس-لبحث-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-1076840851.html
بايدن يجتمع مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين" الأمريكي
بايدن يجتمع مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين" الأمريكي
بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين"، حتى يتجنب حدوث أزمة مالية في يونيو/ حزيران المقبل. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T21:00+0000
2023-05-09T21:00+0000
2023-05-09T21:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ويجري الاجتماع في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بهدف رفع "سقف الدين"، وهو الإجراء الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بالحصول على مزيد من القروض، حتى توفي بالتزاماتها التي تشمل سداد الديون الحالية أو أقساطها.ويضم الاجتماع كل من، رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، هاكيم جيفري.ويأمل كل من الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يسمح برفع سقف الدين.ورغم ذلك فإن الجمهوريين يسعون لكبح جماع الإنفاق الحكومي، الذي يقوده الديمقراطيون، حتى يمكن ضبط الميزانية.
https://sputnikarabic.ae/20230508/كيف-تحول-سقف-الدين-الأمريكي-إلى-أزمة-تهدد-بانهيار-الدولار-1076794340.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن
بايدن يجتمع مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين" الأمريكي
21:00 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 21:01 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين"، حتى يتجنب حدوث أزمة مالية في يونيو/ حزيران المقبل.
واشنطن - سبوتنيك
. ويجري الاجتماع في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بهدف رفع "سقف الدين"، وهو الإجراء الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بالحصول على مزيد من القروض، حتى توفي بالتزاماتها التي تشمل سداد الديون
الحالية أو أقساطها.
ويضم الاجتماع كل من، رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، هاكيم جيفري.
ويأمل كل من الجمهوريين
والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يسمح برفع سقف الدين.
ورغم ذلك فإن الجمهوريين يسعون لكبح جماع الإنفاق الحكومي
، الذي يقوده الديمقراطيون، حتى يمكن ضبط الميزانية.