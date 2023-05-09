عربي
https://sputnikarabic.ae/20230509/بايدن-يجتمع-مع-قادة-الكونغرس-لبحث-رفع-سقف-الدين-الأمريكي-1076840851.html
بايدن يجتمع مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين" الأمريكي
بايدن يجتمع مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين" الأمريكي
بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين"، حتى يتجنب حدوث أزمة مالية في يونيو/ حزيران المقبل. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T21:00+0000
2023-05-09T21:01+0000
أخبار العالم الآن
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg
واشنطن - سبوتنيك. ويجري الاجتماع في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بهدف رفع "سقف الدين"، وهو الإجراء الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بالحصول على مزيد من القروض، حتى توفي بالتزاماتها التي تشمل سداد الديون الحالية أو أقساطها.ويضم الاجتماع كل من، رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، هاكيم جيفري.ويأمل كل من الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يسمح برفع سقف الدين.ورغم ذلك فإن الجمهوريين يسعون لكبح جماع الإنفاق الحكومي، الذي يقوده الديمقراطيون، حتى يمكن ضبط الميزانية.
https://sputnikarabic.ae/20230508/كيف-تحول-سقف-الدين-الأمريكي-إلى-أزمة-تهدد-بانهيار-الدولار-1076794340.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_146:0:1313:875_1920x0_80_0_0_c9a848948526402cecfa748dacd0a2ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن

بايدن يجتمع مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين" الأمريكي

21:00 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 21:01 GMT 09.05.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع قادة "الكونغرس" لبحث رفع "سقف الدين"، حتى يتجنب حدوث أزمة مالية في يونيو/ حزيران المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. ويجري الاجتماع في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بهدف رفع "سقف الدين"، وهو الإجراء الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بالحصول على مزيد من القروض، حتى توفي بالتزاماتها التي تشمل سداد الديون الحالية أو أقساطها.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
كيف تحول "سقف الدين" الأمريكي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار؟
أمس, 17:30 GMT
ويضم الاجتماع كل من، رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، هاكيم جيفري.
ويأمل كل من الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يسمح برفع سقف الدين.
ورغم ذلك فإن الجمهوريين يسعون لكبح جماع الإنفاق الحكومي، الذي يقوده الديمقراطيون، حتى يمكن ضبط الميزانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала