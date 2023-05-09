https://sputnikarabic.ae/20230509/بسبب-التصعيد-مع-غزة-زيادة-بنسبة-290-في-طلب-الإسرائيليين-الدعم-النفسي-1076820804.html

بسبب التصعيد مع غزة.. زيادة بنسبة 290% في طلب الإسرائيليين الدعم النفسي

بسبب التصعيد مع غزة.. زيادة بنسبة 290% في طلب الإسرائيليين الدعم النفسي

ارتفع عدد الإسرائيليين الذين طالبوا بتلقي دعم نفسي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، و10 آخرين بينهم... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T10:54+0000

2023-05-09T10:54+0000

2023-05-09T10:54+0000

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جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن إفرات شبروت مديرة جمعية "ناتال" للدعم النفسي، الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة النفسية لـ "ضحايا الإرهاب والحرب في إسرائيل".وقالت شبروت: "هناك زيادة بنسبة 290% في عدد المكالمات لخطوط المساعدة التابعة للجمعية، على خلفية عملية "الدرع والسهم" وهجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".وأعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إجلاء الآلاف من سكان مستوطنة سديروت تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في بلدية سديروت، يجري تجهيز أكثر من 4500 ساكن للإخلاء، ومن المتوقع أن يغادروا المدينة غدًا بطريقة منظمة، خوفًا من التصعيد بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".وأفاد موقع "بحداري حريديم" المقرب من المتشددين اليهود بأنه "خلال هذه الساعات، يتم تجميع القوائم والتنسيق مع فنادق الاستقبال ومواعيد المغادرة وترتيبات الحافلات"، مضيفا "الإخلاء الفعلي غدا".كما بدأ مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع (جنوب) الاستعداد للتصعيد، وقام بنقل المرضى إلى المناطق المحصنة، تحسبا لإطلاق صواريخ.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية فتح الملاجئ في مدن وسط البلاد، تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد القصف الإسرائيلي المفاجئ.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن بلديات كفار سابا ورعنانا وهرتسليا ويافنه وبات يام وريشون لتسيون الواقعة في محيط مدينة تل أبيب أعلنت فتح الملاجئ.كما فتحت مدينتا بئر السبع وعسقلان (جنوب) الملاجئ بعد مخاوف من إطلاق رشقات صاروخية من "الجهاد الإسلامي" ردا على اغتيال قادتها.ووصفت الصحيفة الوضع الحالي بـ "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفة أن إسرائيل تتوقع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع عزة.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شن في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية حملت اسم "الدرع والسهم"، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تمكن خلالها من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230509/خوفا-من-صواريخ-غزة-إسرائيل-تستعد-لإجلاء-آلاف-السكان-في-مستوطنة-سديروت-1076815811.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/صمت-يسبق-العاصفة-فتح-الملاجئ-في-مدن-وسط-إسرائيل-تحسبا-لصواريخ-من-غزة-1076811882.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/الدرع-والسهم-عملية-إسرائيلية-مفاجئة-على-غزة-لماذا-الآن؟-1076808929.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن