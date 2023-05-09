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https://sputnikarabic.ae/20230509/تحييد-عنصرين-خطرين-من-قياديي-داعش-في-سوريا-بكمين-للقوى-الأمنية-1076813069.html
تحييد عنصرين خطرين من قياديي "داعش" في سوريا بكمين للقوى الأمنية
تحييد عنصرين خطرين من قياديي "داعش" في سوريا بكمين للقوى الأمنية
تمكنت القوى الأمنية في ريف درعا في سوريا، اليوم الثلاثاء، من القضاء على عنصرين من قيادي "داعش" ومصادرة أسلحتهم. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T08:20+0000
2023-05-09T08:20+0000
أخبار سوريا اليوم
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صرح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" في درعا أنه من خلال المتابعة الدقيقة والملاحقة المستمرة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) تم نصب كمين محكم لاثنين من أخطر القياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي المنفذين لعمليات الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والاعتداءات المتكررة على المدنيين والعسكريين.وأضاف المصدر أنه "تم رصد ومتابعة تحركات العنصرين خلال قيامهم بمحاولة رصد بعض النقاط العسكرية مستخدمين سيارة زراعية مسروقة للتمويه وذلك في السهول الممتدة بين بلدات طفس وعتمان بريف درعا".وأكد المصدر لوكالة " سبوتنيك" أن "استهداف العنصرين تم بشكل مباشر ما أدى إلى مقتلهم ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم وبعضها اسرائيلي الصنع، وتضم أسلحتهم بنادق آلية ومسدسات حربية ورشاش من نوع سونوبال، وتم التعرف على هوياتهم وهم حسن الحايك من مدينة طفس بريف درعا ونبيل العبد الله واسمه الحركي "خالد أبو غازي" من قرية السحيلية".ولفت المصدر إلى أن "وحدات الجيش والقوى الأمنية مستمرة بكل طاقاتها وجهودها لتطهير محافظة درعا من كافة أشكال الفوضى والإرهاب".
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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم
أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم

تحييد عنصرين خطرين من قياديي "داعش" في سوريا بكمين للقوى الأمنية

08:20 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Ali Hashemتحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا
تحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
تمكنت القوى الأمنية في ريف درعا في سوريا، اليوم الثلاثاء، من القضاء على عنصرين من قيادي "داعش" ومصادرة أسلحتهم.
صرح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" في درعا أنه من خلال المتابعة الدقيقة والملاحقة المستمرة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) تم نصب كمين محكم لاثنين من أخطر القياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي المنفذين لعمليات الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والاعتداءات المتكررة على المدنيين والعسكريين.
وأضاف المصدر أنه "تم رصد ومتابعة تحركات العنصرين خلال قيامهم بمحاولة رصد بعض النقاط العسكرية مستخدمين سيارة زراعية مسروقة للتمويه وذلك في السهول الممتدة بين بلدات طفس وعتمان بريف درعا".
© Sputnik . Ali Hashemتحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا
تحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
تحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا
© Sputnik . Ali Hashem
وأكد المصدر لوكالة " سبوتنيك" أن "استهداف العنصرين تم بشكل مباشر ما أدى إلى مقتلهم ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم وبعضها اسرائيلي الصنع، وتضم أسلحتهم بنادق آلية ومسدسات حربية ورشاش من نوع سونوبال، وتم التعرف على هوياتهم وهم حسن الحايك من مدينة طفس بريف درعا ونبيل العبد الله واسمه الحركي "خالد أبو غازي" من قرية السحيلية".
© Sputnik . Ali Hashemتحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا
تحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
تحييد عنصرين خطرين من قيادي داعش ومصادرة أسلحتهم بكمين للقوى الأمنية بريف درعا
© Sputnik . Ali Hashem
ولفت المصدر إلى أن "وحدات الجيش والقوى الأمنية مستمرة بكل طاقاتها وجهودها لتطهير محافظة درعا من كافة أشكال الفوضى والإرهاب".
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