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https://sputnikarabic.ae/20230509/تصويت-هل-تتسبب-عملية-الدرع-والسهم-بتفجر-الوضع-الفلسطيني-الإسرائيلي؟--1076828868.html
تصويت... هل تتسبب عملية "الدرع والسهم" بتفجر الوضع الفلسطيني الإسرائيلي؟
تصويت... هل تتسبب عملية "الدرع والسهم" بتفجر الوضع الفلسطيني الإسرائيلي؟
شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية مفاجئة على قطاع غزة بعد أسبوع من قصفه الأخير للقطاع، وسط أزمة سياسية خانقة تشهدها إسرائيل، ألقت بظلالها... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T13:55+0000
2023-05-09T13:55+0000
العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المفاجئة على القطاع، فيما أعلنت "سرايا القدس"، الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مقتل 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات، الأمر الذي أكد مراقبون أنه قد يتسبب بتفجر الأوضاع في المنطقة التي لم تهدأ منذ أشهر.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلة: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس شخصين مطلوبين متورطين في عمليات إطلاق نار أخيرا، واندلعت أعمال شغب خلال العملية، وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ووصف العملية بأنها "دقيقة ونظيفة".لكن مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة والناشطة في نابلس، أعلنت في بيان، أنها "أوقعت قوة خاصة إسرائيلية في كمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الانفجار بها، ما أوقع فيها بالغ الإصابات".
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العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, опросы
العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, опросы

تصويت... هل تتسبب عملية "الدرع والسهم" بتفجر الوضع الفلسطيني الإسرائيلي؟

13:55 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDدخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022
دخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية مفاجئة على قطاع غزة بعد أسبوع من قصفه الأخير للقطاع، وسط أزمة سياسية خانقة تشهدها إسرائيل، ألقت بظلالها على تماسك حكومة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي لقي تنديدا عربيا واسعا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية المفاجئة على القطاع، فيما أعلنت "سرايا القدس"، الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مقتل 3 من قادتها وزوجاتهم وعدد من أبنائهم في الغارات، الأمر الذي أكد مراقبون أنه قد يتسبب بتفجر الأوضاع في المنطقة التي لم تهدأ منذ أشهر.

نشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لما قالت إنه تفجير عربة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

عدد الأصوات13

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، إن الانفجار تسبب في إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلة: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس شخصين مطلوبين متورطين في عمليات إطلاق نار أخيرا، واندلعت أعمال شغب خلال العملية، وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ووصف العملية بأنها "دقيقة ونظيفة".
لكن مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة والناشطة في نابلس، أعلنت في بيان، أنها "أوقعت قوة خاصة إسرائيلية في كمين محكم تم تفجير عبوة ناسفة مشظية شديدة الانفجار بها، ما أوقع فيها بالغ الإصابات".
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